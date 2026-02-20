Babalj 23. i 24. februara na Regionalnom seminaru za parlamente zemalja zapadnog Balkana

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Darko Babalj učestvovaće na Regionalnom seminaru za parlamente zemalja zapadnog Balkana, kojeg 23. i 24. februara u Podgorici zajednički organizuju Interparlamentarna unija i Skupština Crne Gore.

Kako su organizatori najavili, ovaj događaj okupiće najviše predstavnike parlamenata i eksperte iz regiona kako bi razmijenili stavove, iskustva i unaprijedili parlamentarni angažman u suočavanju sa izazovima klimatskih promjena i ispunjavanju obaveza u vezi sa zelenom agendom i ciljevima održivog razvoja.

Seminar će, takođe, biti značajna prilika za unapređenje regionalne saradnje u zelenim tranzicijama, kao i za istraživanje stepena usklađenosti zakonodavstva u zemljama regiona sa širim međunarodnim politikama i inicijativama održivog razvoja.

Očekuje se da će ovaj događaj biti i platforma za bilateralne kontakte i susrete u cilju jačanja međuparlamentarne saradnje u zemljama regiona, saopštio je Sektor za odnose s javnošću PSBiH.