Reis Kavazović: Ovo je vrijeme samopropitivanja, posta i društvene odgovornosti

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein ef. Kavazović, poručio je danas u hutbi koju je održao u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu da je ramazan vrijeme duhovnog samopreispitivanja, društvene solidarnosti i jačanja odgovornosti kroz post, namaz i zekat kao temeljne ibadete koji oblikuju lični i zajednički život vjernika.

– Ramazan je najbolje vrijeme za svođenje životnih računa sa samim sobom – kazao je Kavazović, te pojasnio da je to mjesec „u kojem ste pozvani Allahu u goste, u kome se smatrate Allahovim dobrim i plemenitim ljudima. Vaše disanje u ovom mjesecu je tespih, a spavanje ibadet“.

Milost i oprost

Na početku smo ramazana, dodao je, mjeseca koji u sebi nosi poseban Božiji blagoslov, milost i oprost.

- Suština naše vjere, braćo i sestre, jeste u pokornosti Allahu džellešanuhu i u činjenju ibadeta. Vjernici slijede jasne Božije naloge, dostupne u Njegovoj Knjizi, i put Pejgambera, a.s., u govoru i postupanju. Sve što govorimo i radimo i što za sobom ostavljamo, trebalo bi biti u skladu s propisima časnog Šerijata.

U ramazanu je propisan post, kako Kurʼan kaže, da bismo se sačuvali, a post je, naveo je Kavazović, „ibadet posebne vrste, drag Allahu, dž. š., za kojeg je On rekao u hadis-i kudsiji: Post je Moj i Ja ću za njega dati nagradu, a u Kurʼanu ga naziva saburom (strpljenjem) i spominje ga s namazom: I tražite pomoć u strpljivosti i namazu! To, zaista, može biti teško, ali ne onima koji su skrušeni“.

- Ibadeti su sredstva da kontroliramo prohtjeve duše i dadnemo joj snagu da lakše podnosi iskušenja s kojima se susrećemo u životu. Zato nas je Muhammed, a.s., i savjetovao riječima: Tražite od svog Gospodara, iskreno i čista srca, da vas pomogne u postu koji vam je propisao i u čitanju Knjige koju vam je objavio – naglasio je Kavazović.

O postu bi trebalo, dodao je, dublje da razmišljamo, povezujući svoje stanje sa Sudnjim danom. Poslanik kaže: Sjetite se, dok ste gladni i žedni, gladi i žeđi Sudnjega dana. Dijelite onima koji su siromašni i napušteni. Poštujte starije i imajte samilosti prema mlađima. Čuvajte rodbinske veze.

- Ramazan je najbolje vrijeme za svođenje životnih i računa sa samim sobom. Allahov Poslanik veli: Položite račun sebi prije nego što ga drugima budete polagali i saberite svoja djela prije nego što vam ih drugi budu sabirali – naglasio je reisu-l-ulema.

Ovaj savjet, dodao je, od iznimne je važnosti za vjernike - oni koji ga istinski prihvate, bit će sretni na oba svijeta, a on se odnosi i na zekat, jedan od temeljnih propisa islama. - Zekat je ibadet posebne vrste i u njemu se najjasnije ogleda svođenje računa kojeg vršimo sa samima sobom. Iskreni musliman ispunjava ga draga srca, sa zahvalnošću Bogu, predano, na isti način kako obavlja i namaz. Čini to s posebnim ushićenjem i radošću, svjestan da ga Uzvišeni dariva Svojim blagodatima: Kada biste Allahove blagodati brojali, ne biste ih izbrojali – istakao je Kavazović.

Kuća islama

Podsjetio je da obaveza zekata nastaje onda kada nečiji imetak u vlasništvu naraste preko njegovih potreba. Kao i namaz i post, i zekat je temelj na kojem počiva kuća islama.

- U životu muslimana i muslimanke namaz nikada nije odvojen od zekata. Vjernik i vjernica milosrđem prema drugima stavljaju u službu zajednice dobra koja im je Bog podario. Za nas zekat nije milostinja, davanje iz sažaljenja, već dužnost, svjesno izdvajanje od onoga što se ima i što se voli – ustvrdio je Kavazović.

Zekat nosi duboku poruku, navodi dalje on, i upozorava ljude da sva dobra pripadaju Bogu, da je On njihov jedini Vlasnik, a da je čovjek, ma ko on bio, samo zakupac koji se obavezao da će plaćati zakupninu, zekat. Taj zakupni odnos nas podsjeća na obavezu prema zajednici, javlja MINA.

- Za muslimana, molitva i zekat nisu moljenje ili prosjačenje, već način postojanja, odgovornost pred Allahom. Potrudimo se u ovom mjesecu da zaslužimo Allahovu milost, koja nam je svima potrebna. Neka naša iskrena vjera i ljubav prema Bogu budu toliko jake da nas On zavoli, kao što je rekao: Kada ja zavolim Svog roba postanem oko kojim gleda, uho kojim sluša, jezik kojim govori, ruka kojom hvata, noga kojom kroči - poručio je reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović.

Okrenimo se lijepoj riječi, zaključio je, govorimo ljudima i o ljudima dobro, budimo radost svjetovima.