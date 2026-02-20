Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SARAJEVO

Održan ključni sastanak za izgradnju WTC-a: Amerikanci najavili ulaganja

Danas je razgovarao o planiranom projektu World Trade Center Sarajevo s izvršnim direktorom World Trade Centers Association

Edin Sefo, John Ginkel i Robin Van Puyenbroeck. Platforma X

M. Až.

20.2.2026

Otpravnik poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini John Ginkel danas je razgovarao o planiranom projektu World Trade Center Sarajevo s izvršnim direktorom World Trade Centers Association Robinom Van Puyenbroeckom i direktorom MDC Sarajevo Edinom Sefom.

- WTC Sarajevo će otvoriti nova radna mjesta i stvoriti nove mogućnosti za američke kompanije i američka ulaganja, istovremeno jačajući Sarajevo kao regionalni poslovni centar. Pravovremeno djelovanje sarajevskih zvaničnika i regulatornih tijela omogućit će napredak u izgradnji WTC Sarajevo.

Sjedinjene Američke Države posvećene su širenju američkog biznisa i ulaganja u Bosni i Hercegovini - poručili su.

# SARAJEVO
# AMBASADA SAD U BIH
# EDIN SEFO
# JOHN GINKEL
# WORLD TRADE CENTER SARAJEVO
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.