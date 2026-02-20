Održan ključni sastanak za izgradnju WTC-a: Amerikanci najavili ulaganja

Otpravnik poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini John Ginkel danas je razgovarao o planiranom projektu World Trade Center Sarajevo s izvršnim direktorom World Trade Centers Association Robinom Van Puyenbroeckom i direktorom MDC Sarajevo Edinom Sefom.

- WTC Sarajevo će otvoriti nova radna mjesta i stvoriti nove mogućnosti za američke kompanije i američka ulaganja, istovremeno jačajući Sarajevo kao regionalni poslovni centar. Pravovremeno djelovanje sarajevskih zvaničnika i regulatornih tijela omogućit će napredak u izgradnji WTC Sarajevo.

Sjedinjene Američke Države posvećene su širenju američkog biznisa i ulaganja u Bosni i Hercegovini - poručili su.