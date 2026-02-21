Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ZAVRŠENA PROCEDURA

Općina Kalesija uvela besplatan prijevoz za građane starije od 65 godina i djecu do šest godina

Uvođenjem ove pogodnosti Općina Kalesija postavlja standard društvene odgovornosti i pokazuje da se promjene grade konkretnim djelima

Općina Kalesija uvela besplatan prijevoz. Općina Kalesija

FENA

21.2.2026

Općina Kalesija je završila proceduru Javnog poziva za dodjelu subvencija za pružanje usluga redovnog autobuskog linijskog prijevoza putnika na području Općine Kalesija. Od danas za sve građane preko 65 godina starosti i djecu do šest godina prijevoz na autobuskim linijama na području općine Kalesija je besplatan, saopćeno je iz ove općine.

Ova odluka obuhvata sve lokalne pravce koje održava prijevoznička firma “Hankom turs”d.o.o. Kalesija, čime se omogućava starijoj populaciji i porodicama sa malom djecom da lakše, jednostavnije i sigurnije obavljaju svakodnevne obaveze, kazao je općinski načelnik Nermin Mujkanović.

Načelnik Mujkanović je istakao da građani stariji od 65 godina prilikom ostvarivanja ove pogodnosti moraju vozaču predočiti lični dokument sa fotografijom, a kada su u pitanju djeca bit će potrebna samo usmena potvrda od strane roditelja.

Uvođenjem ove pogodnosti Općina Kalesija postavlja standard društvene odgovornosti i pokazuje da se promjene grade konkretnim djelima.

# GRAĐANI
# OPĆINA KALESIJA
# BESPLATAN PRIJEVOZ
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.