Hasaković: Sve je više "influensera" u politici, a sve manje političara u javnom prostoru

Nije važno ko je šta uradio, već ko je kako i koliko ubijedio druge da je nešto uradio, mada ipak nije ništa uradio, kazao je Hasaković

21.2.2026

Politika dojma dominira našom političkom scenom. Sve je više (medijskih) “influensera” u politici, a sve manje političara u javnom prostoru, ocijenio je u razgovoru za Fenu stručnjak za političko i korporativno komuniciranje Adis Hasaković.

U oktobru ove godine održavaju se opći izbori u BiH, a generalni utisak je da je izborna kampanja počela mnogo ranije nego što će biti zvanično proglašena.

- Nije važno ko je šta uradio, već ko je kako i koliko ubijedio druge da je nešto uradio, mada ipak nije ništa uradio - kazao je Hasaković

Po njegovim riječima, ovakva politika zbunjuje birače (građane).

- Birači se vrlo teško nose sa njom. Dojam, utisak, osjećaj, preovladavaju racionalno promišljanje. Birači se ne mogu “oteti dojmu”, pod stalnom su presijom i zbog toga su na neki način primorani opredijeliti se za ili protiv i pri tome ne uzeti argumente kao osnovu za donošenje odluka. Kada svi oni iznesu svoj stav javno, a to nikada nije bilo lakše nego sada, jer društvene mreže su svaku komunikaciju učinile masovnom, onda dolazi do sudara opredjeljenja - rekao je Hasaković.

Ovaj sudar proizvodi tektonske komunikacijske sukobe koji su javni, realni i proizvode dalekosežne posljedice. Rezultat nisu samo podjele među biračima, nego trajno podijeljeno društvo. Jedini mogući ishod je da jedni pobijede druge, ne više i ne samo na izborima, već u svakom drugom smislu.

- Birači nemaju priliku razumski donositi odluke i birati, već se moraju opredijeliti da li nekoga vole ili ga mrze. Takve krajnosti nisu nikada nikome ništa dobrog donijele. Polarizovano društvo proizvodi negativnu energiju koja završava općim rasulom i haosom - naveo je Hasaković.

Sve u svemu, zaključio je Hasaković, ne nađu li demokratski sistemi rješenje za ovaj problem, nestat će. Nakon toga nikakav dojam više neće biti potreban nikome i ni o čemu.

