More transparenata na protestima u Sarajevu: "Sistem ubija"

Mnoštvo transparenata obilježilo je današnje proteste u Sarajevu, na kojima su hiljade građana izašle na ulice kako bi poslale jasne poruke o odgovornosti i promjenama.

Najveću pažnju privukao je transparent posvećen mladim životima koji su, kako su okupljeni poručili, "stradali zbog sistema i nepravde".

Među porukama su se izdvajale i: „Nema naših i vaših u odgovornosti“, „Mladi životi čekali su neke nove pruge“, „Tramvaj zvani korupcija. Sljedeća stanica: Nesreća“, „Ko bi rek'o čuda da se dese, pa ministrica ostavku podnese“, kao i brojne druge parole ispisane na kartonima i platnima.

Ključne poruke, ipak, su: "Sistemske ubice, "Ruke su vam krvave", "Vaša greška naša tragedija".

Građani su snažnim i direktnim porukama pokazali da ne žele šutjeti, već zahtijevaju odgovornost i konkretne promjene, poručujući da su životi mladih iznad svake politike i podjela.



