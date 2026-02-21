Muriz Memić se obratio okupljenima: Moramo ostati jedinstveni u borbi za pravdu

Protestantima se obratio i Muriz Memić, otac stradalog Dženana Memića, nakon što se kolona zaustavila ispred Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

Jedan od neformalnih organizatora najavio je njegovo obraćanje, ističući da je Muriz Memić za mnoge mlade simbol istrajnosti i borbe protiv nepravde.

- Velika mi je čast što su me pozvali i dali mi priliku da vam se obratim. Znate da moja borba traje već deset godina. Glavna adresa je Kantonalno tužilaštvo. Glavna kantonalna tužiteljica podigla je lažnu optužnicu i sakrivala prave dokaze - kazao je Memić.

Dodao je da se posljednjih dana u medijima pojavljuju vještaci saobraćajne struke, za koje tvrdi da su iznosili neistinite tvrdnje.

- Nas je ovdje ujedinila ista bol. Mislim da nema porodice u Bosni i Hercegovini koja nije doživjela neku nepravdu. Moramo se boriti i ostati zajedno, moramo ostati jedinstveni. Ako tužilaštvo krije dokaze, onda štiti i ubice - poručio je Memić.

Nakon njegovog govora uslijedila su obraćanja roditelja djece koja su, kako su naveli, preminula usljed nemara sistema, naglašavajući potrebu za odgovornošću i promjenama.