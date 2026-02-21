Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

STARI SNIMAK

Špirić: "Srbi su pucali na Sarajevo i izgubili rat na Sarajevu"

I mislim da je stvarno izlišno postavljati pitanje ko je pucao na Sarajevo kad je posve jasno, rekao je

Nikola Špirić. Platforma X

M. Až.

21.2.2026

Na društvenim mrežama podijeljen je stari snimak Nikole Špirića u kojem je priznao da su Srbi pucali na Sarajevo.

- Trebat će vremena da se nađu krivci i na jednoj, i na drugoj i na trećoj strani, ali ja moram da shvatim da ja nosim dio trauma prema gradu na koji je pucano. I mislim da je stvarno izlišno postavljati pitanje ko je pucao na Sarajevo kad je posve jasno. Srbi su izgubili rat na Sarajevu - kazao je delegat Dodikovog SNSD-a u Domu naroda Nikola Špirić.

Novinar ga je potom pitao: "Kako mislite da su ga izgubili?"

- Srbi su izgubili rat iz razloga što su izašli iz Sarajeva i pucali na Sarajevo - rekao je Špirić. 

# NIKOLA ŠPIRIĆ
# SARAJEVO
PRIKAŽI KOMENTARE (21)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.