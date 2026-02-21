Špirić: "Srbi su pucali na Sarajevo i izgubili rat na Sarajevu"

Na društvenim mrežama podijeljen je stari snimak Nikole Špirića u kojem je priznao da su Srbi pucali na Sarajevo.

- Trebat će vremena da se nađu krivci i na jednoj, i na drugoj i na trećoj strani, ali ja moram da shvatim da ja nosim dio trauma prema gradu na koji je pucano. I mislim da je stvarno izlišno postavljati pitanje ko je pucao na Sarajevo kad je posve jasno. Srbi su izgubili rat na Sarajevu - kazao je delegat Dodikovog SNSD-a u Domu naroda Nikola Špirić.

Novinar ga je potom pitao: "Kako mislite da su ga izgubili?"

- Srbi su izgubili rat iz razloga što su izašli iz Sarajeva i pucali na Sarajevo - rekao je Špirić.