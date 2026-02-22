Pozder razgovarala s travel blogerom Robertom Dacešinom, mogućnost saradnje na promociji turizma

Federalna ministrica okoliša i turizma održala je sastanak u Sarajevu s bosanskohercegovačkim putopiscem i travel blogerom Robertom Dacešinom, s kojim je razgovarala o promociji turističkih potencijala Bosne i Hercegovine na globalnom nivou te o mogućnostima buduće saradnje na projektima promocije turizma.

Pozder je istaknula da Dacešin kontinuirano radi na promociji prirodnih ljepota, kulture i turističkih destinacija BiH te da njegov sadržaj značajno doprinosi jačanju prepoznatljivosti turističkog brenda zemlje.

- Dacešinov rad ima višestruku vrijednost, osim promocije destinacija, on ima i edukativnu dimenziju jer publici približava turističke priče iz cijelog svijeta, ali i pokazuje kako se autentičnost i ljepota naše zemlje mogu predstaviti savremenim digitalnim alatima - naglasila je ministrica.

Tokom susreta razgovarano je i o mogućnostima uključivanja travel blogera i influensera u projekte promocije turizma, s ciljem razvoja turizma i dodatnog jačanja imidža Federacije i države BiH kao atraktivne, autentične i gostoljubive destinacije.

Sagovornici su se složili da savremeni turizam sve više zavisi od digitalnih komunikacijskih kanala i ličnih iskustava putnika, te da saradnja institucija i kreatora sadržaja može doprinijeti snažnijoj i autentičnijoj promociji zemlje i na domaćem i na međunarodnom tržištu, saopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.