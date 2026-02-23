lslamska zajednica osudila promociju hotela "Vilina Vlas" na sajmu u Beogradu

Islamska zajednica najoštrije osuđuje odluku da se u okviru zvanične turističke ponude u Beogradu promoviše hotel "Vilina Vlas" kod Višegrada – mjesto koje je tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu služilo kao logor za sistematsko zatočenje i silovanje bošnjačkih djevojčica i žena.

- Promovisati takvo mjesto bez ikakvog konteksta, priznanja i pijeteta prema žrtvama, predstavlja duboko moralno posrnuće i dio je šire prakse negiranja, relativizacije i normalizacije genocida i drugih zločina počinjenih nad Bošnjacima. Mjesta stradanja ne mogu i ne smiju biti predstavljana kao turističke atrakcije bez istine o onome što se u njima dogodilo - navodi se u saopćenju Islamske zajednice.

Ističe se kako je sistematsko zatočenje žena i djevojčica, s ciljem njihovog silovanja, ponižavanja i prisiljavanja na trudnoću, predstavljalo zločin bez historijskog presedana u savremenoj Evropi.

- Ova praksa bila je dio organizirane politike čiji je cilj bio uništenje dostojanstva, razaranje porodice i napad na biološki kontinuitet bošnjačkog naroda. Takvi zločini ostavili su trajne posljedice po preživjele, njihove porodice i cjelokupno društvo - naglašeno je u saopćenju.

Islamska zajednica je ovom prilikom podsjetila da je od prvih dana nakon rata pružala podršku preživjelim žrtvama seksualnog nasilja, stojeći uz njih u borbi za dostojanstvo, priznanje i pravdu.

- Naša podrška udruženjima žrtava traje i danas, svjesni da proces iscjeljenja i društvenog priznanja njihove patnje još nije završen. Zajednica najbolje zna kroz kakve su traume preživjele prošle i koliko je važno da se njihova istina nikada ne prešuti niti potisne. Pozivamo organizatore sajma, kao i nadležne institucije, da hitno preispitaju ovu odluku i da pokažu minimum poštovanja prema žrtvama. Suočavanje s prošlošću, a ne njeno prikrivanje, jedini je put ka istinskom miru i stabilnosti u regionu - navodi se.

Islamska zajednica ostaje čvrsto opredijeljena za istinu, pravdu i dostojanstvo svake žrtve.

- Naše saosjećanje i solidarnost sa preživjelima ostaju trajni i neupitni - poručeno je u saopćenju Islamske zajednice u BiH.