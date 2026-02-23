Video / Zovu ga "bosanski Nurmagomedov": Ahmed Krnjić je sa 10 godina na šupi u rodnim Varalićima napisao poruku koja se obistinila

Možeš ti osvojiti svijet, biti svjetski šampion u čemu god hoćeš, ali ako te tvoja avlija ne prihvati i ne oda priznanje tome što radiš, džaba ti je.

To je kod nas u Bosni i Hercegovini itekako izraženo. Bokser Ahmed Krnjić jedan je od onih ljudi koji je svoje snove počeo ostvarivati kao dječak. S desetak godina na šupu pored kuće u kojoj se rodio u Varalićima, u Kruševcu, odnosno Brnjicu kod Kaknja, Ahmed je napisao „Boks Ahmed“.

Što je napisao, u djelo je proveo. Kaže, uz Božiju pomoć, prije svega, ali i veliko odricanje i pomoć porodice i prijatelja. U svetom mjesecu ramazanu nema pretjeranih aktivnosti.

- U ovoj kući sam se rodio – govori Ahmed Krnjić, pokazujući na kuću od cigle u kojoj sada živi njegov amidža.

Kaže da je prije bilo ljepše selo, jer je jednostavno bilo više ljudi.

