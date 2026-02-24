Alkalaj upozorio Amerikance: Važno je da znate ko su Milorad Dodik i Max Primorac

Ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama Sven Alkalaj reagovao je na tekstove objavljene u američkom listu The Washington Times, ocijenivši da se Bosna i Hercegovina u njima bez osnova prikazuje kao ekstremistička i nestabilna država.

U autorskom komentaru od 23. februara naveo je da su nedavno objavljena dva teksta – intervju s predsjednikom SNSD-a Milorad Dodik pod naslovom „Republika Srpska zaslužuje nezavisnost“ te komentar Maxa Primorca pod naslovom „Islamistička država na granici NATO-a?“ – u kojima se iznose tvrdnje da Bosna i Hercegovina postaje sve radikalnija i nestabilnija.

- U posljednje vrijeme svjedočimo sinhroniziranim ksenofobnim napadima na bosanskohercegovačko društvo, koje je ne tako davno preživjelo masovna ubistva, progone, masovna silovanja i logore - naveo je Alkalaj.

Prema njegovim riječima, poruke koje, kako tvrdi, šire Dodik i Primorac podsjećaju na retoriku bivšeg predsjednika Srbije Slobodan Milošević, kojeg naziva „Balkanskim kasapinom“. Podsjetio je da je politika devedesetih dovela do više od dva miliona izbjeglica i preko 100.000 ubijenih, uz kulminaciju u genocidu u Srebrenica.

- Zato je ključno da se ovakve javne izjave razmatraju s historijskom tačnošću i moralnom jasnoćom - istakao je ambasador, dodajući da je važno znati „ko su Milorad Dodik i Max Primorac“.

Za Dodika je naveo da je „negator genocida koji je lično odlikovao presuđene ratne zločince odgovorne za genocid u Srebrenici“, te podsjetio da se izjašnjava kao četnik, aludirajući na historijsku ulogu tog pokreta tokom Drugog svjetskog rata.

Pozivajući se na navode izraelske memorijalne institucije Yad Vashem, Alkalaj je citirao njihov opis četničkog pokreta: „Kako su četnici povećavali saradnju s Nijemcima, njihov odnos prema Jevrejima na područjima pod njihovom kontrolom se pogoršavao i poistovjećivali su Jevreje s omraženim komunistima. Bilo je mnogo slučajeva ubistava Jevreja ili njihovog predavanja Nijemcima“.

- To su historijske činjenice i ohrabrujemo vas da ih provjerite - naveo je Alkalaj.

U tekstu je podsjetio i na presudu Evropski sud za ljudska prava prema kojoj Jevreji i pripadnici drugih manjina ne mogu biti kandidati za Predsjedništvo BiH. Naglasio je da su bošnjački politički predstavnici podržali ustavne izmjene koje bi to omogućile, dok su ih Dodik i njegovi politički partneri odbili.

Osvrćući se na tvrdnje o navodnom pretvaranju crkava u džamije, ambasador je naveo da je tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, takozvana "Vojska Republike Srpske" srušila 534 džamije, dok je Hrvatsko vijeće obrane uništilo njih 80.

- Istovremeno su Bošnjaci štitili crkve i sinagoge, tako da nijedna nije uništena na teritorijama pod kontrolom legalnih bosanskih snaga - naveo je.

Posebno se osvrnuo na Primorca, tvrdeći da promoviše ideju „trećeg entiteta“ te da njegovi stavovi reflektuju ideološke obrasce povezane s ustaškim pokretom. Spomenuo je i da je Primorčev otac bio povezan s emigrantskim strukturama koje su baštinile tu ideologiju, ali je dodao da „grijesi oca ne moraju nužno određivati stavove sina“, uz ocjenu da savremena retorika koja stigmatizira čitave zajednice „neminovno zahtijeva ozbiljnu analizu“.

Ambasador je odlučno odbacio i tvrdnje da su vlasti u Sarajevu planirale prodaju Sarajevska Hagada.

- To je sramna laž. Bosna je sačuvala Hagadu kroz rat, okupaciju i genocid, štiteći simbol međureligijskog naslijeđa - poručio je.

Na kraju kolumne upozorio je da iskrivljavanje historije i podsticanje etničkih tenzija nosi ozbiljne društvene posljedice.

- U svijetu koji se i dalje suočava s naslijeđem Holokausta i jugoslavenskih ratova, davanje prostora glasovima koji se podudaraju s genocidnim ideologijama predstavlja moralni neuspjeh - naveo je.

Zaključio je da prije objavljivanja ili citiranja političkih aktera njihove historijske veze, ideološke pozicije i javne izjave moraju biti temeljito provjerene.

- Historija nas uči koliko je opasna ravnodušnost pred ekstremističkim narativima. Bosna i Hercegovina, država koja je preživjela agresiju, genocid i etničko čišćenje, zaslužuje da se njena priča prenosi tačno i uz moralnu odgovornost - poručio je ambasador Alkalaj.