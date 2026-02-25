Lakić o saopćenju Kabirijeve firme: Samo Energoinvest ima pravni osnov za uvoz prirodnog gasa u FBiH

Povodom navoda vezanih za saopćenje kompanije Abraham Group, u kojima se tvrdi da je ova kompanija odabrana za glavnog uvoznika američkog LNG-a u Bosni i Hercegovini, oglasili su se iz Federalnog ministarstva energetike, rudarstva i industrije.

- U Federaciji Bosne i Hercegovine, u skladu sa propisima utvrđeno je ko ima pravni osnov za uvoz i prodaju prirodnog gasa, a to je Energoinvest d.d. Sarajevo.

Memorandumi o razumijevanju koji se potpisuju nisu pravno obavezujući, niti mogu mijenjati važeće propise, a ne mogu ni predstavljati dozvolu za obavljanje djelatnosti uvoza i trgovine prirodnim gasom. Svako javno predstavljanje budućih aranžmana bez pravnog osnova i bez saglasnosti nadležnih institucija smatramo ozbiljnim dovođenjem u zabludu domaće i međunarodne javnosti.