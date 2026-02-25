Lakić o saopćenju Kabirijeve firme: Samo Energoinvest ima pravni osnov za uvoz prirodnog gasa u FBiH

Povodom navoda vezanih za saopćenje kompanije Abraham Group, u kojima se tvrdi da je ova kompanija odabrana za glavnog uvoznika američkog LNG-a u Bosni i Hercegovini, oglasili su se iz Federalnog ministarstva energetike, rudarstva i industrije.
- U Federaciji Bosne i Hercegovine, u skladu sa propisima utvrđeno je ko ima pravni osnov za uvoz i prodaju prirodnog gasa, a to je Energoinvest d.d. Sarajevo.
Memorandumi o razumijevanju koji se potpisuju nisu pravno obavezujući, niti mogu mijenjati važeće propise, a ne mogu ni predstavljati dozvolu za obavljanje djelatnosti uvoza i trgovine prirodnim gasom. Svako javno predstavljanje budućih aranžmana bez pravnog osnova i bez saglasnosti nadležnih institucija smatramo ozbiljnim dovođenjem u zabludu domaće i međunarodne javnosti.
Tvrdnje da je neka privatna kompanija odabrana za glavnog uvoznika američkog LNG-a u Bosni i Hercegovini nemaju pravno uporište. U Federaciji BiH važe jasna pravila. Svako drugačije predstavljanje situacije je netačno i može dovesti u zabludu naše međunarodne partnere. Energetska sigurnost nije pitanje marketinga, nego odgovornosti i zakona - kazao je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić.
Dodao je: „Istovremeno, intenzivno radimo na realizaciji projekta Južne interkonekcije kao strateškog projekta energetske sigurnosti Federacije BiH, koji će omogućiti novi pravac snabdijevanja i pristup alternativnim izvorima gasa, uključujući LNG sa svjetskog tržišta. Naš cilj je jasan – sigurno, stabilno i dugoročno održivo snabdijevanje građana i privrede Federacije Bosne i Hercegovine, kroz institucionalne odluke i projekte od državnog i entitetskog značaja.“
Ministar Lakić je kazao i da ukoliko Abraham Group želi biti kupac gasa „onda su i dobrodošli jer projekat južne interkonekcije i treba velike potrošače“.