Komisiji za nestala lica Vlade Republike Srbije predati posmrtni ostaci jedne žrtve

Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine predao je preliminarno identifikovane posmrtne ostatke jedne žrtve proteklog rata Komisiji za nestala lica Vlade Republike Srbije, a u skladu sa Radnim pravilima i procedurama iz Protokola o saradnji u traženju nestalih osoba potpisanog između Vlada Republike Srbije i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

Primopredaja je obavljena na graničnom prijelazu Bosanska Rača – Sremska Rača, uz poštivanje svih propisanih procedura koje se odnose na prekogranični prijenos posmrtnih ostataka radi konačne identifikacije i sahrane u skladu sa željom porodice.

Komisiji za nestala lica Republike Srbije predati su preliminarno identifikovani posmrtni ostaci Maričić (Ilija) Đurađa, rođenog 1. januara 1937. godine u Otriću, općina Gračac, Republika Hrvatska, nestao 5. avgusta 1995. godine u Bosanskom Petrovcu.

Posmrtni ostaci ekshumirani su u periodu od 31. oktobra do 1. novembra 2001. godine iz pojedinačne grobnice „Kolunić“ u Bosanskom Petrovcu. Nakon ekshumacije izvršene od strane nadležnih institucija Bosne i Hercegovine, uzeti su referentni uzorci za DNK analizu, a posmrtni ostaci su potom pohranjeni u Banjoj Luci. Na osnovu pozitivnog DNK nalaza, omogućena je daljnja procedura konačne identifikacije.

Konačna identifikacija bit će obavljena na Institutu za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu, nakon čega će posmrtni ostaci biti predati porodici radi sahrane.

Ovaj slučaj još jednom potvrđuje složenost procesa traženja i identifikacije nestalih osoba iz proteklog rata, te naglašava značaj kontinuirane regionalne saradnje nadležnih institucija i međunarodnih organizacija.

Institut za nestala lica Bosne i Hercegovine ostaje posvećen nastavku procesa traženja nestalih osoba i saradnji sa svim nadležnim institucijama, s ciljem rasvjetljavanja sudbine preostalih nestalih osoba i pružanja smiraja njihovim porodicama, saopćeno je iz INO BiH.