Skandalozna Kovačevićeva poruka nakon obustave programa BHRT-a: Prekinite program 1. marta i jednom pokažite da ste servis BiH

Radiotelevizija Bosne i Hercegovine (BHRT) suočava se s ozbiljnom finansijskom i operativnom krizom, zbog koje je privremeno prekinula emitovanje programa. Rok za izmirenje duga prema Evropskoj radiodifuznoj uniji (EBU) ističe za dva dana, a ukoliko dug od 22 miliona KM sa kamatama ne bude plaćen, nastaviće se izvršni postupak sa trajnom blokadom računa BHRT-a. Istovremeno se vode i sudski i izvršni postupci koji svakodnevno dovode do kraćih blokada računa.

U slučaju najavljene blokade računa, bilo bi ozbiljno ugroženo daljnje funkcionisanje BHRT-a, uključujući rizik potpune obustave rada.

Obaveze BHRT-a (približno stanje):

56 miliona KM – porezi i doprinosi

10 miliona KM – PDV

22 miliona KM – dug prema EBU

2 miliona KM – dug prema Elektroprivredi

300.000 KM – dug za plin

2 miliona KM – ostali domaći dobavljači

Ukupne obaveze iznose približno 100 miliona KM.

Potraživanja BHRT-a

BHRT je pokrenuo više sudskih postupaka, uključujući tužbe protiv Radio-televizije Republike Srpske (RTRS) zbog neuplaćenog dijela prihoda od RTV takse. Pred Okružnim privrednim sudom u Banjoj Luci, u obnovljenim postupcima po Odluci Ustavnog suda BiH, donesene su tri prvostepene presude u korist BHRT-a. Postupci još nisu pravosnažno okončani.

Ukupni dug RTRS-a prema BHRT-u po osnovi kršenja člana 23. Zakona o javnom RTV sistemu BiH o raspodjeli RTV takse, na dan 31. 12. 2025. godine iznosi 104.137.380 KM.

Institucionalni i sistemski kontekst

Finansiranje BHRT-a regulisano je Zakonom o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine. Međutim nije osigurano dosljedno provođenje člana 23. Zakona o raspodjeli prihoda od RTV takse, čime je ugroženo poslovanje i opstanak BHRT-a; Odbor Sistema nije funkcionalan; RTV taksa nije usklađivana sa inflacijom od 2013. godine; BHRT nema kontrolu nad naplatom i raspodjelom RTV takse kao svog osnovnog prihoda.

Uprkos višegodišnjim obraćanjima Parlamentarnoj skupštini BiH i Vijeću ministara BiH, nadležnom Ministarstvu komunikacija i transporta BiH, međunarodnim institucijama, Delegaciji EU u BiH, Uredu visokog predstavnika, sistemsko rješenje finansiranja nije uspostavljeno.

Time je Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, javni RTV servis, dovedena u situaciju u kojoj njeno funkcionisanje zavisi od odluka koje nisu u njenoj nadležnosti.

BHRT je 27.11.2025.g. u toku protesta ispred Parlamentarne skupštine BiH a potom i 16. februara 2026. godine Parlamentarnoj skupštini BiH i Vijeću ministara BiH, godine dostavio prijedloge rješenja situacije u kojoj se nalazi:

Obezbjeđenje kreditnih sredstava u iznosu od 100 miliona KM uz garanciju Vijeća ministara BiH.

Dodjelu 25 miliona KM iz viška prihoda Regulatorne agencije za komunikacije ili tekuće budžetske rezerve BiH radi hitnog izmirenja dijela obaveza.

Hitno provođenje odredbi Zakona koje regulišu raspodjelu i naplatu RTV takse.

Šire implikacije

BHRT je vlasnik i upravlja državnom mrežom odašiljača i repetitora, koja predstavlja važan dio komunikacione infrastrukture Bosne i Hercegovine.

Ovu infrastrukturu, između ostalih, koriste: Ministarstvo sigurnosti BiH, Ministarstvo odbrane BiH, IDDEEA, SIPA, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH, BHANSA, Granična policija BiH, sistemi civilne zaštite. Poremećaj u funkcionisanju ove infrastrukture imao bi implikacije ne samo na javno informisanje i funkcionisanje javnih emitera, već i na komunikacione sisteme od šireg javnog i sigurnosnog značaja.

SNSD otvoreno zagovara gašenje BHRT-a i opstruira bilo kakvo rješenje za Javni servis BiH. Potvrdio je to svojom porukom Radovan Kovačević, glasnogovornik SNSD-a.

- Prekinite program 1. marta i jednom pokažite da ste servis BiH - rekao je delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević o BHRT-u.

A dok čestitate nepostojeće praznike i kao takve obilježavate dane kada je Srbima poručeno da su nepoželjni u BiH, za Republiku Srpsku ste samo jedno veliko ništa. Ugasite se, učinite nam uslugu, komentirao je Kovačević to što je BHRT privremeno prekinuo program jer je pred kolapsom.