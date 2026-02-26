Ahmed ef. Hadžiefendić, imam džemata Križevići kod Zvornika, za "Avaz": Radost iftara ovdje se dijeli među ljudima

Radost zbog susreta s ramazanom dijele i povratnici u istočnu Bosnu, pa i stanovnici Križevića nadomak Zvornika. Ovo mjesto je kroz svoju noviju historiju prošlo kroz teška iskušenja, tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu džamija je bila porušena, a stanovništvo protjerano. Povratak na svoja ognjišta i obnova džamije bili su proces koji je tražio strpljenje, vjeru i ustrajnost, a danas obnovljena džamija svjedoči da se zajednica može podići onda kada ostane čvrsto vezana za svoju vjeru i svoj identitet, kaže imam Ahmed ef. Hadžiefendić. Naglašava da post u Križevićima ima posebnu dimenziju.

Džemat Križevići . Avaz Džemat Križevići . Avaz

– Post nije samo odricanje od hrane i pića, nego jačanje sabura i povjerenja u Allahovu milost. Ebu Se’id el-Hudri, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Allah će sedamdeset godina udaljiti vatru od osobe koja posti jedan dan na Allahovom putu!“ Ovaj hadis nas podsjeća kolika je vrijednost svakog dana posta i koliko Allah nagrađuje iskrenu ustrajnost – kaže Hadžiefendić. On dodaje da se ramazanski duh u Križevićima posebno osjeti kroz zajedničke iftare i druženja.

Džemat Križevići . Avaz Džemat Križevići . Avaz