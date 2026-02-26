Ahmed ef. Hadžiefendić, imam džemata Križevići kod Zvornika, za "Avaz": Radost iftara ovdje se dijeli među ljudima

Radost zbog susreta s ramazanom dijele i povratnici u istočnu Bosnu, pa i stanovnici Križevića nadomak Zvornika. Ovo mjesto je kroz svoju noviju historiju prošlo kroz teška iskušenja, tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu džamija je bila porušena, a stanovništvo protjerano.
Povratak na svoja ognjišta i obnova džamije bili su proces koji je tražio strpljenje, vjeru i ustrajnost, a danas obnovljena džamija svjedoči da se zajednica može podići onda kada ostane čvrsto vezana za svoju vjeru i svoj identitet, kaže imam Ahmed ef. Hadžiefendić. Naglašava da post u Križevićima ima posebnu dimenziju.
– Post nije samo odricanje od hrane i pića, nego jačanje sabura i povjerenja u Allahovu milost. Ebu Se’id el-Hudri, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Allah će sedamdeset godina udaljiti vatru od osobe koja posti jedan dan na Allahovom putu!“ Ovaj hadis nas podsjeća kolika je vrijednost svakog dana posta i koliko Allah nagrađuje iskrenu ustrajnost – kaže Hadžiefendić.
On dodaje da se ramazanski duh u Križevićima posebno osjeti kroz zajedničke iftare i druženja.
– Već smo u džamiji organizovali jedan zajednički iftar za sve džematlije, a u planu je još nekoliko takvih okupljanja tokom mjeseca. Skoro svake noći u našim domovima održavaju se tradicionalni iftari na kojima se okupljaju komšije i rodbina. To su trenuci u kojima se osjeti prava ljepota Ramazana. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Postač ima dvije radosti - prilikom iftara i prilikom susreta sa svojim Gospodarom!“ Ta radost iftara ovdje se dijeli među ljudima, a radost susreta sa Gospodarom ostaje nada koja nas vodi i daje smisao svakom danu posta. Ramazan nas uči da se čovjek i zajednica mogu obnoviti onda kada se vrate vjeri, saburu i međusobnoj brizi. Ako to sačuvamo, sačuvali smo i sebe i svoj džemat – ističe Hadžiefendić.