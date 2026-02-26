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NOVINARKA

Prašović Gadžo: Za mene je ovo državni udar, ako se ugasi BHRT - ruši se država BiH

Potpuno mi je neprihvatljivo da se isključi program, nikada na to ne bih pristala.

Sanela Prašović Gadžo. BHRT

S. S.

26.2.2026

Građane treba podsjetiti da je ovu kuću formirao OHR, zato pozivam visokog predstavnika da danas povuče potez, kazala je gostujući u emisiji BHT1 uživo Sanela Prašović Gadžo, novinarka, rediteljica i bivša uposlenica Radiotelevizije Bosne i Hercegovine.

- OHR je vrlo aktivan kad treba neke odluke da donese. Bosna i Hercegovina nije švedski stol da OHR može da uzima šta mu se sviđa. Mislim da je to neodgovorno. Za mene osobno, ovo je državni udar - ako se ugasi BHRT, ruši se država Bosna i Hercegovina - smatra Prašović Gadžo.

Ističući da je nekada radila u ovoj kući, Prašović Gadžo je kazala da joj je jutros bilo vrlo teško vidjeti crn ekran.

- Potpuno mi je neprihvatljivo da se isključi program, nikada na to ne bih pristala. Poštujem odluku programskog kolegija, ali vidite šta se danas dogodilo: vi ste obustavili program, išao je press, sada u ovoj emisiji razgovaramo... Ima li reakcija? Ja ih nisam vidjela. Na sceni imamo potpuni muk. Meni je šokantno da niko od političkih prvaka nije reagovao. Tišina je u Sarajevu, tišina je i u ovoj zgradi. Nisam vidjela ni da su kolege sa Federalne televizije reagovale - kazala je ona.

Osvrnula se i na izjavu ministra Edina Forte koji je kazao kako je učinio sve što je mogao, ali da ne postoji dobra volja da se riješi problem BHRT-a.

- Nije postojala ni 2022. godine, pa smo kolega Irfan Čengić i ja u Federalnom parlamentu napravili rezoluciju kojom smo spriječili da Porezna uprava Federacije BiH vrši blokadu računa BHRT-a. Ako se želi nešto učiniti, može se učiniti - naglasila je Prašović Gadžo.

Ona je podsjetila da je 2022. radila izmjene Zakona o izvršnom postupku u Federaciji BiH, koji bi povećao naplatu rtv takse. Taj zakon je i danas u ladici u Domu naroda Parlamenta Federacije.

- Pozivam predsjedavajućeg Doma Tomislava Martinovića i njegove zamjenike da stave taj zakon, koji je usvojen 2022., na dnevni red, da uvrste BHRT u taj zakon. Federalni Dom naroda to može učiniti, sada kada imamo dobru volju HDZ-a - kazala je, između ostalog, naša gošća.

# BHRT
# SANELA PRAŠOVIĆ-GADŽO
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