Prašović Gadžo: Za mene je ovo državni udar, ako se ugasi BHRT - ruši se država BiH

Ističući da je nekada radila u ovoj kući, Prašović Gadžo je kazala da joj je jutros bilo vrlo teško vidjeti crn ekran.

- OHR je vrlo aktivan kad treba neke odluke da donese. Bosna i Hercegovina nije švedski stol da OHR može da uzima šta mu se sviđa. Mislim da je to neodgovorno. Za mene osobno, ovo je državni udar - ako se ugasi BHRT, ruši se država Bosna i Hercegovina - smatra Prašović Gadžo.

Građane treba podsjetiti da je ovu kuću formirao OHR, zato pozivam visokog predstavnika da danas povuče potez, kazala je gostujući u emisiji BHT1 uživo Sanela Prašović Gadžo, novinarka, rediteljica i bivša uposlenica Radiotelevizije Bosne i Hercegovine.

- Potpuno mi je neprihvatljivo da se isključi program, nikada na to ne bih pristala. Poštujem odluku programskog kolegija, ali vidite šta se danas dogodilo: vi ste obustavili program, išao je press, sada u ovoj emisiji razgovaramo... Ima li reakcija? Ja ih nisam vidjela. Na sceni imamo potpuni muk. Meni je šokantno da niko od političkih prvaka nije reagovao. Tišina je u Sarajevu, tišina je i u ovoj zgradi. Nisam vidjela ni da su kolege sa Federalne televizije reagovale - kazala je ona.

Osvrnula se i na izjavu ministra Edina Forte koji je kazao kako je učinio sve što je mogao, ali da ne postoji dobra volja da se riješi problem BHRT-a.

- Nije postojala ni 2022. godine, pa smo kolega Irfan Čengić i ja u Federalnom parlamentu napravili rezoluciju kojom smo spriječili da Porezna uprava Federacije BiH vrši blokadu računa BHRT-a. Ako se želi nešto učiniti, može se učiniti - naglasila je Prašović Gadžo.

Ona je podsjetila da je 2022. radila izmjene Zakona o izvršnom postupku u Federaciji BiH, koji bi povećao naplatu rtv takse. Taj zakon je i danas u ladici u Domu naroda Parlamenta Federacije.

- Pozivam predsjedavajućeg Doma Tomislava Martinovića i njegove zamjenike da stave taj zakon, koji je usvojen 2022., na dnevni red, da uvrste BHRT u taj zakon. Federalni Dom naroda to može učiniti, sada kada imamo dobru volju HDZ-a - kazala je, između ostalog, naša gošća.