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IZJAVA ZA "AVAZ"

Gavrankapetanović o djevojci povrijeđenoj u nesreći: Stabilnog je opšteg stanja

Nastavljaju se mjere hirurškog nadzora medikamentozna i hirurška terapija se provode u kontinuitetu uz monitoring multidisciplinarnog tima

Gavrankapetanović progovorio o pacijentici. Fena - Armin Durgut / PIXSELL

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

27.2.2026

Direktor Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš" Ismet Gavrankapetanović za portal „Avaza“ je potvrdio da je pacijentica, koja je teško povrijeđena u tramvajskoj nesreći u Sarajevu i dalje je na odjelu hirurgije.

- Stabilnog je opšteg stanja. Nastavljaju se mjere hirurškog nadzora medikamentozna i hirurška terapija se provode u kontinuitetu uz monitoring multidisciplinarnog tima – rekao nam je Gavrankapetanović.

Podsjetimo, riječ je o djevojci (17) kojoj je život bio ugrožen, a koja je zadobila povrede u četvrtak, 12. februara 2026. godine kada je tramvaj iskočio iz šina kod Zemaljskog muzeja BiH. 

# ISMET GAVRANKAPETANOVIĆ
# PACIJENTICA
# TRAMVAJSKA NESREĆA
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