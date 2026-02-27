Gavrankapetanović o djevojci povrijeđenoj u nesreći: Stabilnog je opšteg stanja

Direktor Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš" Ismet Gavrankapetanović za portal „Avaza“ je potvrdio da je pacijentica, koja je teško povrijeđena u tramvajskoj nesreći u Sarajevu i dalje je na odjelu hirurgije.

- Stabilnog je opšteg stanja. Nastavljaju se mjere hirurškog nadzora medikamentozna i hirurška terapija se provode u kontinuitetu uz monitoring multidisciplinarnog tima – rekao nam je Gavrankapetanović.

Podsjetimo, riječ je o djevojci (17) kojoj je život bio ugrožen, a koja je zadobila povrede u četvrtak, 12. februara 2026. godine kada je tramvaj iskočio iz šina kod Zemaljskog muzeja BiH.