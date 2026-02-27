Završeni osmi protesti mladih u Sarajevu: Obilježila ih emotivna obraćanja studentice i roditelja koji su izgubili djecu

Osmi protesti održavani su danas u Sarajevu, a povod okupljanja je stravična nesreća koja se dogodila 12. februara 2026. godine u Sarajevu kada je tramvaj iskočio iz šina. Nesreća se dogodila kod Zemaljskog muzeja BiH, a u njoj je stradao mladić iz Brčkog Erdoan Morankić (23), dok je teško povrijeđena djevojka (17). Njoj je noga amputirana i još uvijek je na hospitalizaciji u Općoj bolnici „Prim.dr. Abdulah Nakaš“.

Iako se danas okupio nešto manji broj ljudi nego na ranijim skupovima, zahtjevi su i dalje isti.

Demonstranti su se okupili kod Zemaljskog muzeja, a onda išli u protestnu šetnju prema Tužilaštvu KS, pa se onda ponovo vratili na početnu tačku. Današnji skup su obilježila obraćanja roditelja koji su izgubili djecu, kao i emotivno obraćanje studentice Lamije Hadžimusić.

15:03 Pušten je saobraćaj. 14:59 Demonstranti su nastavili povratak prema Zemaljskom muzeju, gdje će skup biti i zavšren. 14:50 Građani zastali ispred SCC-a.

Građani se vraćaju ka početnoj tački, ka Zemaljskom muzeju BiH . Avaz

14:27 "Ubice, sudit će vam ulice" - viču demonstranti.

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14:23 Demonstranti s ulica pozivaju građane da izađu na ulice i pridruže im se. 14:21 Demonstranti ponovo uzvikuju "Pravda, pravda". Krenuli su nazad ka početnoj tački protesta, odnosno ka Zemaljskom muzeju BiH. 14:17 Brat ubijene Amre Kahrimanović, Nedžad Kahrimanović došao je iz Tuzle na protest. - Ovo je naša obaveza - poručio je.

14:11 Lamija Hadžimusić poručila je: „Spremate nam novi tramvaj smrti. Novu ordinaciju smrti. Novi kamion smrti“. - Ne možemo vratiti ni Dženana, ni Džejlu, ni Erdoana, ali možemo spriječiti. Dosta nam je da živimo u ovoj takozvanoj metropoli. Spriječimo nove tragedije. Dosta, zaustavite tragedije. Počnite raditi. Počet ćemo vam mi suditi – rekla je između ostalog Hadžimusić, jedna od učesnica protesta. 14:04 Muriz Memić, otac ubijenog Dženana, rekao je da je Tužilaštvo kriminalna organizacija. Dodao je da je istu konferenciju kmoja je održana prije par dana, bila održana i kada je Dalida Burzić govorila.

- Ista saopštenja – kaže Muriz. Pozvao je Melihu Dugaliju na ostavku. - Oni rade za podobne političare. Politika upravlja pravosuđem. Politika postavlja sve tužioce, sve komesare – navodi Memić. 14:02 Adnan Kaljanac, otac Esme Kaljanac obratio se medijima i prisutnim demonstrantima. Poručio je da je ovdje istina i pravda za djecu. - Ovo je najbolja stvar koja se ovdje desila što su mladi ljudi ovdje – kaže Kaljanac.

13:56 Muamer Drapić otac preminule Džejle obratio se prisutnima, poručivši da nema transparentnih istraga, te da se čuvaju po ladicama. - Osumnjičeni za ubistvo mog djeteta nije saslušan, pored niza nepravilnosti. Kaljaju nas roditelje. Ovo je kuća srama. S dosadašnjim timom tužilaca nemam kontakta nikakvog. Pozivaju se na tajnost istrage. Narod sav mora da zna šta se dešava. Štite se ovi, niko mu nije diplomu provjerio. Kako je doktoru mogla da promakne gnojna upala?! Posjedujemo račune i njegove bianco račune od 2.000 KM što dijeli.Stoka koruptivna - poručio je Drapić, između ostalog.

13:43 Građani koji protestuju stigli su pred zgradu Tužilaštva KS.

13:42 Demonstranti skandiraju "Ubice"; potom "Otvorite prozore".

13:41 Demonstranti skandiraju "Palestina".

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13:37 "Pravda, pravda" ponovno se uzvikuje. Riječ koja je najviše ponavljana na ovim protestima. 13:34 Na protestu u Sarajevu su građani različitih dobni skupina, od osnovaca do penzionera. Građani stižu do Skenderije. 13:32 Uzvikuju "David Dragičević". 13:31 Skandiraju imena ubijene djece.

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13:23 Dignutih ruku skandiraju "Ruke su vam krvave". 13:21 Demonstranti stižu na Marindvor.

13:18 Kolona građana je krenula od Zemaljskog muzeja BiH. Demonstranti uzvikuju "Pravda, pravda". 13:13 Muriz Memić, otac ubijenog Dženana, uz mlade je na protestima. Poručio je: "Stajanja nema, idemo dalje".

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13:13 Minut šutnje za Erdoana Morankića. Počast je odata mladiću iz Brčkog.

13:09 Demonstranti će se kretati do zgrade Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo u ulici Radićeva.

13:05 Saobraćajnice su građani blokirali. 13:03 U proteste je uključen i SPUS. Saobraćajnice nisu još blokirane. 13:00 Počeo protest u Sarajevu. 12:55 Nevena Nikitin iz Beograda uz demonstrante u Sarajevu: Tu sam da širimo slogu i zajedništvo.