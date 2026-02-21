Završeni protesti u Sarajevu, pročitani zahtjevi: Građani žele pravnu državu i siguran javni prijevoz, Vlada KS mora otići

Protesti u Sarajevu održani se danas povodom stravične nesreće koja se dogodila 12. februara 2026. godine kod Zemaljskog muzeja BiH kada je tramvaj iskočio iz šina. U nesreći je stradao sarajevski student Erdoan Morankić (23) iz Brčkog, a četiri osobe su zadobile povrede, od kojih jedna teške. U nesreći je djevojci (17) amputirana noga i ona je i dalje u bolnici. Protesti su danas održani i u Tuzli, a sutra su najavljeni u Brčkom. Danas je skup podrške održan i u Zenici, a tamošnji građani su poručili da će izaći na protest i iduću subotu.

15:19 Protesti su okončani. 15:16 Demonstranti skandiraju: "Ko ne skače, taj je lopov hej, hej!" 15:15 Organizatori protesta zahvalili su se priustnima na prisustvu. Osigurani su i sendviči za građane, učesnike protesta. 14:56 Učesnici protesta su se vratili na Marindvor. Pjevaju pjesme "Sistem te laže" i "Sarajevo ljubavi moja". 14:45 Demonstranti i dalje skandiraju i kreću se u koloni ka Zemaljskom muzeju BiH. 14:30 Učesnici protesta krenuli su ka Zemaljskom muzeju BiH.

14:27 Učesnici protesta skandiraju: "Ubice, ubice!" 14:23 Građani skandiraju "Pravda, pravda!".

14:21 Još jedna učesnica obratila se prisutnima podsjetivši na tragediju koja se desila u Domu penzionera u Tuzli 4. novembra 2025. godine, kada je smrtno stradalo 17 ljudi nakon požara. Osvrnula se i na poplave koje su pogodile Donju Jablanicu 2024. godine u oktobru. Također, pomenula je ubijenog Dženana Memića, čiji slučaj nikada nije riješen.

14:12 Demonstranti skandiraju: "Hota napolje!". Učesnici su pročitali njihove zahtijeve, poručivši kako im treba vladavina prava i pravna država. Na protestima je poručeno kako "Adnan nije sam", aludirajući na Adnana Kasapovića vozača tramvaja, koji je bio u pritvoru, nakon čega je pušten na slobodu. Učesnica protesta je poručila danas je strašno koji je tramvaj koji je prouzrokovao nesreću prošle godine bio 50 puta uklanjan iz saobraćaja. Istakla je da Skupština KS mora podnositi izvještaj o GRAS-u i Centrotransu koji treba između ostalog sadržati i izvještaj o sigurnosti javnog prijevoza. Građani traže javni gradski prijevoz, koji treba biti besplatan. Zatraženo je i učešće međunarodnih istražitelja na ovom slučaju te pravo na kretanje. Ponovo je poručeno kako učesnici protesta nisu članovi niti jedne stranke. Poručili su kako Vlada KS mora otići. 14:04 Demonstranti skandiraju: "Tužioci napolje!" 13:57 Građani su stali pred Spomenik ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva (1992–1995.).

13:45 Demonstranti se kreću ka pomeniku ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva (1992–1995.) skandirajući "Pravda, pravda".

13:43 Učesnici protesta ispred zgrade Tužilaštva Kantona Sarajeva skandiraju i čuju se zvižduci.

13:40 Učesnici protesta stigli su kod zgrade Kantonalnog tužilaštva Katnona Sarajevo.

13:27 Demonstranti su pristigli na Skenderiju, na most Fesitna Lente.

13:12 Demonstrantima podršku pružaju i građani iz Sarajeva koji stanuju u zgradama u centru, mašući s prozora. 13:06 Podršku demonstrantima pružio je i bh. glumac Feđa Štukan.

12:57 Demonstranti su se zaustavili na kratko poslije zgrade SCC-a.

12:45 Kolona građana je stigla do Marindvora.

12:47 Građani u Sarajevu skandiraju: "Pravda, pravda!".

12:39 Učesnici protesta skandiraju: "Ruke su vam krvave".

12:31 Demonstranti su stigli do SCC-a. 12:26 Podsjetnik na sve žrtve sistema.

12:20 Građani skandiraju: "Hoćemo pravdu". 12:19 Protestna šetnja je krenula kroz centar Sarajeva. 12:08 Saobraćaj je blokiran. 12:01 Muriz Memić na protestu: Pravosuđe je rak rana ovog društva, treba istrajati u ovim protestima.

11:55 Građani nose transparente s porukama: "Sljedeće stajalište smrt"; "Ne tražimo mnogo samo da nas majke ne oplakuju!" 11:47 Na proteste su došli i antifašisti Kantona Sarajevo. Također, među prisutnima su Muriz Memić, otac ubijenog Dženana Memića, kao i otac preminule djevojčice Džejle Drapić, Muamer Drapić.

11:46 Fuad Mirvić ratni vojni invalid govorio je za "Avaz" i tom prilikom, između ostalog istakao da su pravosuđe i tužilaštvo su najgori dio našeg društva.

- Bio sam na svim ročištima u vezi slučaja Dženana Memića. Isto kao i kod Dženana – izbrisali su snimke, nestalo je struje… Tužilaštvo je mafija. Ja se ibretim. Na svojoj koži osjećam nepravdu: jedne godine mogu da se liječim, druge ne, a stalno sam na sudu - ističe Mirvić.

11:33 Građani pristižu na proteste.