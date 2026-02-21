Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"AVAZ" NA LICU MJESTA

Performans studenata Akademije, čiji je Erdoan bio student: Improvizovana vaga pravde na mostu Festina Lente

Ova simbolična instalacija predstavljala je poruku da svaki izgubljeni mladi život mora imati težinu

Mladi traže pravdu, ne šutnju. Avaz

Ajla Pehlivan

21.2.2026

Na mostu Festina Lente u Sarajevu, ispred Akademije likovnih umjetnosti, danas se okupila grupa studenata, kolega i prijatelja Erdoana Morankića kako bi kroz umjetnički performans skrenuli pažnju na društvene nepravde i potrebu za odgovornošću.

U središtu okupljanja bila je improvizovana vaga – snažan simbol pravde i ravnoteže koja, prema riječima učesnika, u društvu često izostaje. 

Ova simbolična instalacija predstavljala je poruku da svaki izgubljeni mladi život mora imati težinu i da odgovornost ne smije biti relativizirana.

Uz performans, pojedini učesnici nosili su transparente s jasnim porukama, pozivajući nadležne institucije na djelovanje i tražeći istinu i pravdu. 

Atmosfera je bila dostojanstvena i tiha, ali ispunjena snažnom emocijom i solidarnošću.

Ovaj čin spojio je umjetnost i građanski aktivizam, pokazujući kako kreativni izraz može postati moćno sredstvo društvene poruke. 

# PROTESTI
# SARAJEVO
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.