Performans studenata Akademije, čiji je Erdoan bio student: Improvizovana vaga pravde na mostu Festina Lente

Na mostu Festina Lente u Sarajevu, ispred Akademije likovnih umjetnosti, danas se okupila grupa studenata, kolega i prijatelja Erdoana Morankića kako bi kroz umjetnički performans skrenuli pažnju na društvene nepravde i potrebu za odgovornošću.

U središtu okupljanja bila je improvizovana vaga – snažan simbol pravde i ravnoteže koja, prema riječima učesnika, u društvu često izostaje.

Ova simbolična instalacija predstavljala je poruku da svaki izgubljeni mladi život mora imati težinu i da odgovornost ne smije biti relativizirana.

Uz performans, pojedini učesnici nosili su transparente s jasnim porukama, pozivajući nadležne institucije na djelovanje i tražeći istinu i pravdu.