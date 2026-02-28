Muftija travnički Ahmed ef. Adilović za "Avaz": Pokrenuti akciju protiv korupcije, rođačkih i drugih veza

Posljednji ramazani na području Travničkog muftijstva protiču u posebnoj atmosferi i s ispunjenijim džamijama. Travnički muftija Ahmed ef. Adilović iz programa u mubarek mjesecu izdvaja učenje mukabela, kako bi tokom ramazana cijeli Kur’an bio proučen javno.

Poziv mladima

- Drago nam je da imamo i hafisku mukabelu u Šarenoj džamiji, što je posebna vrijednost. Imamo i brojna predavanja, posjete našim medžlisima i džematima, gdje jedan broj nas iz Muftijstva i Elči Ibrahim-pašine medrese posjeti svaku noć po jedan medžlis i nekoliko džemata. Imamo i goste iz Rijaseta IZ, a posebnim programima obilježit ćemo posebne noći – Lejletul-Bedr i Lejletul-kadr. Primjetno je posljednjih godina da, kada organizujemo i noćni namaz, jako puno svijeta dolazi, pogotovo mlađeg, što nam je drago – kaže Adilović.

Bili porodični ili zajednički, iftari su jedan od najljepših segmenata ramazanskog dana. Neizbježni su utjecaji događanja u svijetu, pa i u BiH, na emocije vjernika i u mubarek mjesecu. Muftija Adilović kaže da u svojim javnim istupima često postavlja pitanje šta se dešava s čovjekom danas i koliko je on zaista čovjek.

- Pozivamo omladinu da zauzme pravi kurs, a ne kurs onih koji gledaju samo svoje sebične interese. Svi smo svjedoci da politička situacija nije dobra ni u svijetu, ali ni kod nas, o pitanju stabilnosti naše države. Mislim da probosanske stranke trebaju da se ujedine i zajednički nastupe kada su u pitanju zajednički interesi, da se prekine ovaj niz rušenja državnih institucija i naše domovine – naglašava Adilović.

Komentirajući odluku mladih u Sarajevu i drugim bh. gradovima da protestima izraze protivljenje neodgovornosti u institucijama, koja uzrokuje tragedije, travnički muftija kaže da ih treba shvatiti kao ozbiljno upozorenje.

Ramazan kao prilika

- Moramo popraviti naše stanje, od pojedinca do kompletne zajednice. Mnogo toga nije uredu. Između ostalog, organizacije koje se time bave upozoravaju da je BiH, na veliku žalost, u vrhu po korupciji, mitu i sličnim nezakonitim radnjama. Moramo to stanje popravljati, inače će nam biti još gore. Pozivam sve koji su toga svjesni, koji žele dobro, ne samo sebi već i drugima, da urade sve što mogu da bi se stanje popravilo. Treba pokrenuti akciju protiv svih nepravilnosti, a naročito protiv korupcije, rođačkih i drugih veza, prijema neadekvatnih ljudi na radna mjesta. Ramazan je prilika za moralni, duhovni popravak, ali i da se učini sve što se može reći da popravi stanje u kompletnom društvu – ističe muftija Adilović.

Poručuje da ramazan treba biti mjesec preporoda, te podsjeća da i vjera nalaže da se emanet vlasti i donošenja odluka povjerava najboljima i najsposobnijima među nama.

NOĆNI namazi koji se organizuju posljednjih godina u Travniku posebno su posjećeni i mladi dolaze u većem broju.

MORAMO popraviti naše stanje, od pojedinca do kompletne zajednice.



