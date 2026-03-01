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Ceremonijom podizanja zastave BiH na brdu Hum počelo obilježavanje Dana nezavisnosti

Referendumu je pristupilo 2.073.568 glasača, a 99,44 posto glasalo je za nezavisnost

Svečano obilježavanje - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+23
A. O.

1.3.2026

Ceremonijom podizanja zastave Bosne i Hercegovine na brdu Hum i intoniranjem himne jutros je počelo obilježavanje Dana nezavisnosti, a ovoj svečanosti su, pored ostalih, prisustvovali članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Denis Bećirović.

Bosna i Hercegovina danas obilježava 34 godine od kada su građani gotovo dvotrećinskom većinom na referendumu odlučili da žele živjeti u nezavisnoj državi.

Referendum je raspisan za 29. februar i 1. mart 1992. godine. Građani su glasali odgovarajući na pitanje: "Jeste li za suverenu i nezavisnu BiH, državu ravnopravnih građana, naroda BiH - Muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive?".

Referendumu je pristupilo 2.073.568 glasača, a 99,44 posto glasalo je za nezavisnost. Njih 6.037 osoba glasalo je protiv. Izlaznost je bila 63,7 posto.

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# 1. MART
# HUM
# SARAJEVO
# BIH
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