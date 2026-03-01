Ceremonijom podizanja zastave BiH na brdu Hum počelo obilježavanje Dana nezavisnosti

Ceremonijom podizanja zastave Bosne i Hercegovine na brdu Hum i intoniranjem himne jutros je počelo obilježavanje Dana nezavisnosti, a ovoj svečanosti su, pored ostalih, prisustvovali članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Denis Bećirović.

Bosna i Hercegovina danas obilježava 34 godine od kada su građani gotovo dvotrećinskom većinom na referendumu odlučili da žele živjeti u nezavisnoj državi.