Delegacija Kantona Sarajevo obilježila Dan nezavisnosti BiH

Povodom obilježavanja 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, delegacija Kantona Sarajevo odala je počast i položila cvijeće na mezarjima i spomen-obilježjima.

Predsjedavajući Skupštine KS Elvedin Okerić, premijer Nihad Uk, ministri Omer Osmanović i Admir Katica, dopredsjedavajuća SKS Jelena Pekić, te zastupnici Mahir Dević, Davor Čičić i Belma Kapo odali su počast i položili cvijeće na nišan Bosanskom šehidu i mezar prvog predsjednika Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića, te spomen-obilježja Vječna vatra, ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992-1995, Novi Grad, te Spomen parku Vraca.

Obraćajući se prisutnima na mezarju Kovači, ministar za boračka pitanja KS Omer Osmanović istakao je da je ponosan što je bio pripadnik jedne od najvažnijih generacija koje su hodale Bosnom i Hercegovinom.

- Bila je to generacija koja je proglasila nezavisnost. Komšije i susjedi su imali drugačije namjere, koje su nakon referenduma iskazale u punom kapacitetu. Kao najveći zločinci napali su sa svih strana. Zahvaljujući našim liderima, mladosti koji su predvidjeli šta će zločinci uraditi, bili smo spremni da odbranimo BiH. Sloboda nije stanje, ona je radnja koja se ne završava. Stalno moram raditi na njoj, čemu svjedočimo i danas. Jer, agresija se nije završila, ona traje i danas - rekao je ministar Osmanović, dodavši da mi nismo žrtve, nego heroji, te da će naša domovina postojati do sudnjeg dana.

- Mi nismo davali živote, nego smo ubijani jer smo branili BiH. Oni nek se sjećaju ratnih zločinaca, a mi se sjećamo heroja - poručio je sa Kovača ministar Osmanović.

Vijence su danas na spomen obilježja položile i brojne delegacije svih nivoa vlasti, boračkih udruženja i nevladinih organizacija, saopćila je Služba za protokol i press KS.