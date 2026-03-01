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PRVI MART

Defile na Nišićima povodom Dana nezavisnosti: Zastave, kolona vozila i poruka zajedništva

Učesnici defilea nosili su zastave Bosne i Hercegovine, ali i ratne zastave Armije RBiH

Defile u Nišićima. Avaz

D. H.

1.3.2026

Na platou Nišićke visoravni danas je upriličen svečani defile povodom 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Kolona vozila ukrašena državnim zastavama, uz zvuke patriotskih pjesama i prisustvo brojnih građana, prošla je kroz Nišiće u simboličnoj vožnji kojom je obilježen datum kada su se građani BiH 1992. godine na referendumu izjasnili za suverenu i nezavisnu državu.

Učesnici defilea nosili su zastave Bosne i Hercegovine, ali i ratne zastave Armije RBiH, poručujući da je 1. mart historijski temelj savremene države. Organizatori su istakli da je cilj okupljanja poslati poruku zajedništva, poštovanja prema onima koji su branili zemlju, ali i podsjetiti mlađe generacije na značaj referenduma o nezavisnosti.

Na Nišićima su se okupile porodice s djecom, veterani, mladi iz više gradova Federacije BiH, a događaj je protekao bez incidenata. Policija je regulisala saobraćaj kako bi kolona vozila nesmetano prošla planinskim putem.

Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine obilježava se 1. marta u znak sjećanja na referendum održan 29. februara i 1. marta 1992. godine, kada se većina izašlih građana izjasnila za nezavisnu i suverenu BiH, ravnopravnu državu njenih naroda i građana.

Defile na Nišićima i ove godine pokazao je da je 1. mart za mnoge više od praznika – simbol političke volje, državnosti i borbe za opstanak Bosne i Hercegovine.

# NIŠIĆI
# DAN NEZAVISNOSTI
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