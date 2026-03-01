Video / Dan nezavisnosti: Hiljade automobila uz zastave Republike BiH prodefilovalo ulicama Sarajeva

U Sarajevu je u povodu Dana nezavisnosti BiH održan već tradicionalni "Defile ljiljana" kroz grad.
S LICA MJESTA
Oni su se okupili na Stupu, a onda prodefilovali gradom
U Sarajevu je u povodu Dana nezavisnosti BiH održan već tradicionalni "Defile ljiljana" kroz grad.
Više hiljada automobila se okupilo u 16 sati na Stupu, gdje su istakli zastavu Republike Bosne i Hercegovine.
Formirana je duga kolona vozila, koja je onda prodefilovala gradom.
Kratko su se zadržali i kod Zemaljskog muzeja BiH, gdje su odali počast stradalom mladiću Erdoanu Morankiću.
POLICIJA NA TERENU
SJAJNA ATMOSFERA