Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

S LICA MJESTA

Video / Dan nezavisnosti: Hiljade automobila uz zastave Republike BiH prodefilovalo ulicama Sarajeva

Oni su se okupili na Stupu, a onda prodefilovali gradom

Defile na ulicama glavnog grada - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+6
B. S.

1.3.2026

U Sarajevu je u povodu Dana nezavisnosti BiH održan već tradicionalni "Defile ljiljana" kroz grad.

Više hiljada automobila se okupilo u 16 sati na Stupu, gdje su istakli zastavu Republike Bosne i Hercegovine.

Formirana je duga kolona vozila, koja je onda prodefilovala gradom.

Kratko su se zadržali i kod Zemaljskog muzeja BiH, gdje su odali počast stradalom mladiću Erdoanu Morankiću.

# DAN NEZAVISNOSTI BIH
# SARAJEVO
PRIKAŽI KOMENTARE (36)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.