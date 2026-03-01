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SARAJEVO

U Vijećnici održan prijem povodom Dana nezavisnosti BiH: Pogledajte ko je sve prisustvovao

Organizatori su predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić i član Predsjedništva BiH Denis Bećirović

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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S. S.

1.3.2026

U sarajevskoj Vijećnici održan je prijem povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Organizatori su bili predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić i član Predsjedništva BiH Denis Bećirović, a njemu prisustvuje veliki broj zvanica iz svijeta politike, religije, kao i predstavnika diplomatskog kora.

Podsjećamo, na današnji dan 1992. godine građani su izašli na referendum, gdje su imali pitanje: "Jeste li za suverenu i nezavisnu BiH, državu ravnopravnih građana, naroda BiH - Muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive?". Referendumu je pristupilo 2.073.568 glasača, a 99,44 posto glasalo je za nezavisnost. Njih 6.037 osoba glasalo je protiv. Izlaznost je bila 63,7 posto.

# PREDSJEDNIŠTVO BIH
# DAN NEZAVISNOSTI BIH
# VIJEĆNICA
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