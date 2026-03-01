Medicinski turizam i neetički marketing u fokusu evropskih lidera u Bazelu

Skupu je prisustvovao prof. dr Reuf Karabeg, član Izvršnog odbora Evropskog društva za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (ESPRAS) i predsjednik Udruženja plastičnih, rekonstruktivnih i estetskih hirurga u Bosni i Hercegovini.

Evropski lideri plastične hirurgije okupili su se 27. februara 2026. godine u Bazelu kako bi otvoreno raspravili jedan od najosjetljivijih izazova savremene medicine – medicinski turizam i medicinsko usklađivanje plastične hirurgije na nivou Evrope.

Bio je jedini predstavnik iz Bosne i Hercegovine na ovom visokom stručnom forumu, gdje je u svojstvu člana Izvršnog odbora ESPRAS-a učestvovao u raspravama o ključnim pitanjima medicinskog turizma I modalitetima usavršavanja i unificiranja kvalitete na nivou evropskih država.

Rast medicinskog turizma i neetičko oglašavanje

Medicinski turizam posljednjih godina bilježi snažan i kontinuiran rast širom Evrope. Procjenjuje se da preko 2 miliona estetsko-rekonstruktivnih operacija godišnje se uradi na globalnom nivou u okviru medicinskog turizma(u okviru prekograničnog liječenja).Sve veći broj pacijenata odlučuje se na estetske i rekonstruktivne zahvate izvan granica svoje zemlje, najčešće motivisan nižim cijenama, kraćim listama čekanja i privlačnim promotivnim ponudama dostupnim putem interneta i društvenih mreža.

Digitalne platforme postale su glavni kanal promocije, gdje se medicinske intervencije često predstavljaju kroz atraktivne fotografije, promotivne videozapise i pojednostavljene poruke koje naglašavaju brzinu i jednostavnost zahvata.

U takvom pristupu medicinske procedure nerijetko se prikazuju kao brza i laka rješenja, uz minimalno ili gotovo nikakvo spominjanje mogućih rizika, komplikacija, perioda oporavka i potrebe za dugoročnim praćenjem pacijenta.

U fokusu rasprave evropskih lidera bilo je upravo agresivno i neetičko oglašavanje koje podstiče donošenje brzih odluka bez adekvatne provjere stručnih kvalifikacija i iskustva hirurga. Naglašeno je da takva praksa stvara nerealna očekivanja kod pacijenata i potkopava osnovne principe medicinske etike i profesionalne odgovornosti.

Komplikacije bez odgovornosti

Posebnu zabrinutost izaziva praksa u kojoj pojedini ljekari, nakon nastanka komplikacija, odbijaju da operišu ili dalje liječe pacijente u njihovoj matičnoj državi.

Pacijenti se vraćaju bez potpune medicinske dokumentacije i bez jasnog plana liječenja, dok teret zbrinjavanja preuzimaju lokalni zdravstveni sistemi i kolege koji nisu učestvovali u primarnom zahvatu.

Rezultati ankete među evropskim plastičnim hirurzima potvrdili su da je riječ o rastućem izazovu koji zahtijeva usklađen evropski odgovor i jasne profesionalne smjernice.

Izjava RK

- Operacija nije turistički aranžman. Pacijent ima pravo na izbor, ali i pravo na provjerene informacije, jasne kvalifikacije ljekara i sigurnu postoperativnu njegu. Nedopustivo je da odgovornost prestane onog trenutka kada pacijent napusti zemlju u kojoj je zahvat izvršen.

Naglašeno je da Evropa mora razviti jasne profesionalne smjernice koje će ograničiti neetičku promociju medicinskih zahvata i osigurati kontinuitet liječenja u slučajevima komplikacija.

Sastanak nacionalnih delegata

Nakon Foruma održan je i sastanak nacionalnih delegata država članica evropskih društava za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju, s ciljem daljeg jačanja saradnje i profesionalnog usklađivanja na nivou Evrope i podizanje kvaliteta usluga na nacionalnom nivou.

Poruka iz Bazela bila je jasna – evropska plastična ,rekonstruktivna I estetska hirurgija želi djelovati ujedinjeno i odgovorno u zaštiti pacijenata i očuvanju integriteta struke.