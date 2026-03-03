Vrhovni sud Federacije BiH: Donesen pravilnik o zaštiti identiteta

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, radi zaštite identiteta zaštićenih svjedoka u predmetima van krivičnog postupka, donio je Pravilnik o zaštiti identiteta i postupanju u predmetima van krivičnog postupka u kojima učestvuju osobe kojima su prethodno određene mjere zaštite identiteta u krivičnom postupku.

Pravilnik propisuje način postupanja s povjerljivim podacima, kako se zavode predmeti u kojima učestvuju osobe pod pseudonimom, vode zapisnici, dokumenti, arhiviraju podaci i slično, kako bi se osiguralo da ne bude otkriven identitet zaštićenog svjedoka određen u krivičnom postupku, saopćeno je iz Vrhovnog suda FBiH.

Do donošenja pravilnika je došlo nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine ustanovio da u zakonodavstvu Federacije BiH ne postoji jasan propis koji bi regulirao pitanje zaštite ličnih podataka zaštićenih svjedoka u odlukama redovnih sudova van krivičnog postupka. Stoga je naloženo Općinskom sudu u Sarajevu, Kantonalnom sudu u Sarajevu i Vrhovnom sudu FBiH, da poduzmu odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti radi reguliranja pravila postupanja u predmetima van krivičnog postupka, koji zahtijevaju zaštitu identiteta stranaka zbog njihovog statusa svjedoka pod mjerama zaštite (pseudonim), određenih u krivičnom postupku.

- Radi se o dugogodišnjem problemu koji je evidentiran u situacijama kada svjedoci oštećeni u krivičnim postupcima, najčešće žrtve silovanja kao ratnih zločina ali i drugih krivičnim djela, u tom postupku dobiju pseudonim radi zaštite identiteta, a nakon toga žele da pokrenu drugi postupak, obično parnični radi naknade štete i onda se suočavaju s brojim poteškoćama u toku vođenja takvih postupaka, s obzirom na to da ne postoji jasno sistemsko rješenje koje bi im garantiralo zaštitu identiteta i u tim postupcima, te olakšalo pristup pravdi - kazala je v.d. predsjednica Vrhovnog suda FBiH Božidarka Dugonjić.

Prema njenim riječima, Vrhovni sud FBiH je radi dosljedne provedbe odluke Ustavnog suda BiH, uputio Federalnom ministarstvu pravde inicijativu za dopunu Zakona o parničnom postupku FBiH, koja se odnosi na dodavanje novog poglavlja tog zakona pod nazivom „Postupak u parnicama povodom ostvarivanja prava osoba kojima su određene mjere s ciljem zaštite identiteta“ , te uključuje prijedlog zakonskih odredbi kojima bi se postupanje u takvim slučajevima dosljedno reguliralo.

Vrhovni sud FBiH je obavijestio sve općinske i kantonalne sudove u FBiH o potrebi reguliranja pravila postupanja u predmetima van krivičnog postupka, koji zahtijevaju zaštitu identiteta stranaka zbog njihovog statusa svjedoka pod mjerama zaštite identiteta određenih u krivičnom postupku, kako bi se na području cijele Federacije BiH, do usvajanja zakonskog rješenja, osigurala efikasna zaštita identiteta tih osoba, odnosno, zaštita njihovog ustavnog i konvencijskog prava na privatni život.