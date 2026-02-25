VRHOVNI SUD FBIH

Ubio Sašu Vilušića: Ukinut pritvor Ahmedu Kastratiju

Dana 09.02.2026. godine istekao je zakonski rok od dva mjeseca koliko je pritvor prema optuženom mogao trajati po rješenju prvostepenog suda

Ahmed Kastrati na ranijem ročištu.

A. O.

25.2.2026

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) je rješenjem broj 03 0 K 025933 26 Kž 13 od 23.02.2026. godine ukinuo pritvor optuženom Ahmedu Kastrati, u krivičnom predmetu koji se protiv tog optuženog vodi pred Kantonalnim sudom u Tuzli, zbog krivičnog djela Ubistvo iz člana 166. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Dana 09.02.2026. godine istekao je zakonski rok od dva mjeseca koliko je pritvor prema optuženom mogao trajati po rješenju prvostepenog suda broj 03 0 K 025933 25 Kv 11 od 09.12.2025. godine, a da to rješenje nije postalo pravomoćno, jer u momentu odlučivanja o žalbi branitelja protiv rješenja prvostepenog suda kojim je pritvor ovom optuženom produžen za period od naredna dva mjeseca, tj. do 09.04.2026. godine, nije donesena odluka po rješenju Vrhovnog suda FBiH broj 03 0 K 025933 26 Kž 12 od 02.02.2026. godine kojim je prvostepenom sudu naloženo ponovno odlučivanje o pritvoru koji je mogao trajati do 09.02.2026. godine.

Stoga u momentu donošenja rješenja Vrhovnog suda FBiH broj 03 0 K 025933 26 Kž 13 od 23.02.2026. godine ne postoji zakonski osnov za dalje zadržavanje optuženog u pritvoru, čime se ne isključuje ponovno određivanje pritvora ako za to postoje uvjeti propisani članom 146. stav 1. Zakona o krivičnom postupku FBiH, navode iz Vrhovnog suda FBiH.

Podsjećamo, Kastrati je optužen za ubistvo Saše Vilušića, a nedavno je održano prvo ročište.

