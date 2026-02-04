TOKOM SUĐENJA

Video / Kastrati izrazio saučešće porodici Vilušića kojeg je ubio: "Nisam imao namjeru, teško mi je nositi se s ovim"

4.2.2026

Pred Kantonalnim sudom u Tuzli počelo je suđenje Ahmedu Kastratiju za ubistvo Saše Vilušića.

Kastrati je jednim udarcem zatvorenom šakom u predjelu glave udario Vilušića, a ovaj je 20-ak dana kasnije, 10. jula preminuo od posljedica povreda.

Tužilaštvo navodi da je riječ bila o uvježbanom kick boks udarcu, s obzirom da se Kastrati bavio tim sportom, dok advokat osporava da nema dokaza za takvo nešto.

U sudnici se obratio i Kastrati, koji je izrazio saučešće porodici Vilušića.

- Jezik može da laže, ali oči ne mogu. Nisam nikoga htio da usmrtim, nisam imao tu namjeru i jako mi je teško da se nosim s ovim - naveo je Kastrati.

# KANTONALNI SUD U TUZLI
# SAŠA VILUŠIĆ
# AHMED KASTRATI
