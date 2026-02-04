Video / Počelo suđenje Ahmedu Kastratiju za ubistvo Saše Vilušića u Tuzli

Pred Kantonalnim sudom u Tuzli danas je počelo suđenje Ahmedu Kastratiju za ubistvo Saše Vilušića.

Podsjećamo, Kastrati je udario Vilušića u ugostiteljskom objektu, a ovaj je od posljedica udaraca preminuo. Velika drama odvijala se na relaciji Tužilaštvo TK i Kantonalni sud u Tuzli, jer je Kantonalni sud puštao Kastratija na slobodu, a Tužilaštvo TK ga je odmah ponovo hapsilo. Prema posljednjim informacijama, Kastrati se i dalje nalazi u KPZ-u Orašje.