Vrhovni sud FBiH predmet pritvora vratio na ponovno odlučivanje Sudu u Tuzli: Šta će biti s Bakalović i Razić-Halilović?

Vrhovni sud FBiH 26. januara 2026. godine donio je rješenje, kojim je, djelimičnim uvaženjem žalbe kantonalnih tužiteljica iz Tuzle i branilaca osumnjičenih bivšeg direktora Doma penzionera u Tuzli Mirsada Bakalovića i Zinaide Razić-Halilović, ukinuo rješenje Kantonalnog suda u Tuzli od 14.01.2026. godine o produženju pritvora prema tim osumnjičenim iz osnova člana 146. stav 1. tačka d) Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (ZKP FBiH) i predmet vratio Kantonalnom sudu u Tuzli na ponovno odlučivanje.

Istraga protiv osumnjičenog Bakalovića se vodi zbog osnovane sumnje da je učinio krivična djela Teško krivično djelo protiv opće sigurnosti ljudi i imovine iz člana 328. stav 2., Izazivanje opće opasnosti iz člana 323. stav 2., u vezi sa stavom 1. i u vezi sa članom 31., Zloupotreba položaja ili ovlašćenja iz člana 383. stav 3., u vezi sa članom 55., a sve u vezi sa članom 54. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.