Vrhovni sud FBiH predmet pritvora vratio na ponovno odlučivanje Sudu u Tuzli: Šta će biti s Bakalović i Razić-Halilović?

Vrhovni sud FBiH 26. januara 2026. godine donio je rješenje, kojim je, djelimičnim uvaženjem žalbe kantonalnih tužiteljica iz Tuzle i branilaca osumnjičenih bivšeg direktora Doma penzionera u Tuzli Mirsada Bakalovića i Zinaide Razić-Halilović, ukinuo rješenje Kantonalnog suda u Tuzli od 14.01.2026. godine o produženju pritvora prema tim osumnjičenim iz osnova člana 146. stav 1. tačka d) Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (ZKP FBiH) i predmet vratio Kantonalnom sudu u Tuzli na ponovno odlučivanje.
Istraga protiv osumnjičenog Bakalovića se vodi zbog osnovane sumnje da je učinio krivična djela Teško krivično djelo protiv opće sigurnosti ljudi i imovine iz člana 328. stav 2., Izazivanje opće opasnosti iz člana 323. stav 2., u vezi sa stavom 1. i u vezi sa članom 31., Zloupotreba položaja ili ovlašćenja iz člana 383. stav 3., u vezi sa članom 55., a sve u vezi sa članom 54. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.
Protiv osumnjičene Razić-Halilović, istraga se vodi zbog osnovane sumnje da je učinila krivična djela Teško krivično djelo protiv opće sigurnosti ljudi i imovine iz člana 328. stav 2. i Izazivanje opće opasnosti iz člana 323. stav 2., u vezi sa stavom 1. i u vezi sa članovima 31 i 54. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.
Odlučujući po žalbi kantonalnih tužiteljica, Vrhovni sud FBiH je našao da Kantonalni sud u Tuzli u pobijanom rješenju nije dao razloge zbog kojih je zaključio da se istražne radnje koje u nastavku istrage planira provesti tužiteljstvo, mogu okončati u roku od mjesec dana, odnosno, zbog čega nije prihvatio prijedlog tužiteljstva da se pritvor prema osumnjičenima produži za dva mjeseca, dok je, odlučujući po žalbama branitelja osumnjičenih, Vrhovni sud FBiH našao da je Kantonalni sud u Tuzli propustio izvršiti analizu okolnosti koje postojale u momentu produženja pritvora osumnjičenima, a koje su relevantne za odlučivanje o pritvoru iz člana 146. stav 1. tačka d) ZKP FBiH.
Slijedom toga je rješenjem od 26.01.2026. godine, Vrhovni sud FBiH naložio Kantonalnom sudu u Tuzli da otkloni naprijed navedene nedostatke pobijanog rješenja.