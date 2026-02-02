Bakalović i Razić-Halilović izašli na slobodu odlukom Suda: Ko će odgovarati za smrt 17 korisnika Doma penzionera u Tuzli?

Velika tragedija koja je zadesila Tuzlu 4. novembra 2025. godine i dalje potresa tamošnje građane, ali i sve one koji se bore za pravdu, te one koji su izgubili članove porodice, nakon što je požar koji je izbio u Domu penzionera usmrtio 17 ljudi, a kojom prilikom je povrijeđeno više od 40 osoba. Bivši direktor Doma penzionera u Tuzli Mirsad Bakalović i šefica Službe za ekonomske, finansijske, računovodstvene i opšte poslove i članica Upravnog odbora Zinaida Razić-Halilović pušteni su iz pritvora odlukom Kantonalnog suda u Tuzli. Odbijen prijedlog Kantonalni sud u Tuzli, u krivičnom predmetu protiv Bakalovića i Razić-Halilović, odlučujući o prijedlogu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona za produženje pritvora osumnjičenima, donio je rješenje kojim se prijedlog odbija i osumnjičeni puštaju na slobodu.

Bakalović i Razić-Halilović: S ranijeg ročišt . Vijesti.ba Bakalović i Razić-Halilović: S ranijeg ročišt . Vijesti.ba

Kako su naveli iz Suda, Rješenjem Kantonalnog suda u Tuzli od 14. januara 2026. godine osumnjičenima je produžen pritvor za mjesec. Djelimičnim uvažavanjem žalbe kantonalnih tužiteljica i branilaca osumnjičenih, Vrhovni sud FBiH je ukinuo rješenje Kantonalnog suda u Tuzli i predmet vratio ovom sudu na ponovno odlučivanje, kažu iz Suda.

- Postupajući po uputama Vrhovnog suda FBiH, cijeneći dokaze koji su prikupljeni u dosadašnjem toku istrage, prijedlog Kantonalnog tužilaštva TK za produženje mjere pritvora, te izjašnjenje branilaca osumnjičenih i osumnjičenih, vijeće ovog suda je odbilo prijedlog Kantonalnog tužilaštva da se osumnjičenima produži mjera pritvora iz zakonskog osnova propisanog odredbom člana 146. stav 1. tačka d) ZKP FBiH, te su osumnjičeni pušteni na slobodu. Sudsko vijeće je utvrdilo da postoji osnovana sumnja da su osumnjičeni počinili krivična djela koja im se naredbom o provođenju istrage stavljaju na teret i da je riječ o posebno teškom krivičnom djelu počinjenom u vanrednim okolnostima s obzirom na posljedice, ali da ovom sudu nisu ponuđeni dokazi iz kojih bi se moglo utvrditi da i dalje postoji opasnost da bi puštanje na slobodu osumnjičenih rezultiralo narušavanjem javnog reda – ističu iz Kantonalnog suda. Podnošenje žalbe Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona će Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine izjaviti žalbu na ovu odluku Kantonalnog suda Tuzla.

Kako je za „Dnevni avaz“ potvrđeno iz Kantonalnog tužilaštva TK, ta žalba se odnosi na odluku o puštanju iz pritvora. Žalba će, dodaju, biti podnesena danas.

Podsjećamo, Bakalović i Razić-Halilović sumnjičili su se da su kao saučesnici počinili krivično djelo teška krivična djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine u vezi s krivičnim djelom izazivanje opšte opasnosti, te Bakalović i za produženo krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Uzrok požara Kantonalnom tužilaštvu TK vještaci elektro struke i protivpožarne zaštite još u novembru su dostavili nalaze i mišljenja o uzrocima požara.