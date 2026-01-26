Advokat Duško Tomić za "Avaz" nakon ukidanja presude za ubistvo sarajevskih policajaca: Sada treba saslušati Osmicu i Čamparu

Advokat Duško Tomić za "Avaz" je potvrdio da je ukinuta presuda Savi Marinkoviću i Aleksandru Macanu za ubistvo sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića na Alipašinom polju 2018. godine.

On je kazao da je sada veliki problem to što je predsjednik sudskog vijeća u međuvremenu napredovao i nije više sudija Kantonalnog suda, nego Vrhovnog suda. Zbog toga se sada mora izabrati novi predsjednik Vijeća.

Sve ispočetka

- To znači sve mora iz početka i to realno znači još tri godine. E to je kada se brzo radi, kada se preko noge lomi. Ovi ljudi koji su u pritvoru, nisam ja siguran da će moći Sud da ih drži dok traje suđenje, jer ističu svi rokovi njihovog pritvora, znate, to je problem. Imat ćemo situaciju da ćemo ljude pustiti na slobodu, da se brane sa slobode - kazao je Tomić.

Tomić je kazao da će se sada mnoge stvari drugačije dokazivati, ali da je ovo šansa da se saslušaju oni ljudi koje Sud ranije nije htio da sasluša.

Morat će Osmica i Čampara pred sud

- A to je bivši direktor OSA-e, Osmica, kojem se sad sudi u među vremenu, gospodin Čampara koji nije više tužilac i mnoge druge koje je odbio Sud. Sad ćemo ih sastušiti, vidjet ćemo šta ćemo naći - kazao je Tomić za "Avaz".