Preinačena presuda Kantonalnog suda u Tuzli: Dva puta automobilom udario dvojicu muškaraca

Vrhovni sud Federacije BiH u krivičnom predmetu protiv optuženog Hasana Alića, zbog počinjena u sticaju dva krivična djela Ubistvo u pokušaju, odlučujući u žalbenom postupku, donio je odluku kojom se žalba branitelja optuženog odbija kao neosnovana, dok se djelimičnim uvažavanjem žalbe kantonalnog tužitelja iz Tuzle, presuda Kantonalnog suda u Tuzli, kojom je optuženi oglašen krivim, te mu je izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 2 godine i 6 mjeseci, preinačava u odluci o kazni, tako da se optuženom za krivično djelo Ubistvo u pokušaju učinjeno na štetu oštećenog N.G., utvrđuje kazna zatvora u trajanju od četiri godine i za krivično djelo Ubistvo u pokušaju učinjeno na štetu oštećenog D.A., utvrđuje kazna zatvora u trajanju od četiri godine, pa se optuženi osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od šest godina.

Prvostepenom presudom Kantonalnog suda u Tuzli optuženi je oglašen krivim što je dana 2. aprila 2024. godine u večernjim satima u tuzlanskom naselju Krojčica, u alkoholiziranom stanju, nakon kraće prepirke i prijetnji koje je uputio dvojici muškaraca, svjestan da ove osobe može usmrtiti, automobilom prešao u lijevu saobraćajnu traku i prednjim dijelom vozila udario u leđa N.G. i D.A. Kada su oštećeni pali na kolovoz ponovo je vozilom udario N.G. i tako obojici nanio lake tjelesne povrede.