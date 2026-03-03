Video / Izvori tople vode u Tičićima neiskorišten potencijal: Decenijama se ibrete vreloj vodi, a milioni KM propadaju

U mjestu Tičići, nadomak Kaknja, već godinama postoji prirodni fenomen o kojem se povremeno piše, ali se malo toga konkretno poduzima, a to su izvori tople vode. Ovi izvori, prema navodima mještana i ranijim izvještajima, imaju ozbiljan turistički i zdravstveni potencijal. Polupana stakla Prema informacijama koje su se pojavljivale, topla voda u Tičićima izbija iz zemlje na području uz rijeku Bosnu, a mještani tvrde da je temperatura znatno viša od prosječne podzemne vode. U zimskim mjesecima para iznad izvora je vidljiva, što dodatno potvrđuje da je riječ o geotermalnom fenomenu, a ne o običnom izvoru.

Reporter "Avaza" jučer je posjetio ovo izvorište. Jedna porodica živi tik uz izvor. Nismo ih uznemiravali. S druge strane, polupana stakla na objektu. Svjedočanstvo da je tu nešto ranijih godina pokušavano. Ali nikada strateški, nikad nije sistem iza toga stajao. Osim ibreta dok se najmanje 120 km/h prolazi autoputem, pravog razloga da se svrati u Tičiće nema.

Kolić i Pipo: Godinama gledamo kako voda propada . E. Trako/Avaz Kolić i Pipo: Godinama gledamo kako voda propada . E. Trako/Avaz

Mještani Tičića pamte toplu vodu od svog djetinjstva. Jedan od onih koji pamti je Džemal Pipo. - Sjećam se da sam iz sela nosio veš na izvor tople vode na oranici. Nakupi se veša i na izvor na pranje. Mi to godinama gledamo kako propada. Nema nekog interesa da se išta uradi. Ima tu i politike i svega - govori Pipo o potencijalnim razlozima zašto se pušta da topla prirodna izvorska voda odlazi u nepovrat, a s njom i milioni maraka. Ističe da je u godinama poslije rata bilo nekih pokušaja, ali da su to uglavnom radila privatna lica. - Iznad sela iznad samog izvora je takva ravnica, a put postoji. Idealno mjesto da se napravi za početak jedan hotel. Sve preduslove imamo. Ali to tako stoji i nikoga nije briga. Moglo bi se zaposliti 20 ili 30 ljudi da rade, da ne idu po svijetu trbuhom za kruhom - kaže Džemal Pipo za "Avaz".

Pogled na izvor tople vode iz zraka . E. Trako / Avaz Pogled na izvor tople vode iz zraka . E. Trako / Avaz