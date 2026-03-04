Putnici iz Džede sletjeli u Sarajevo: Putem društvenih mreža smo saznali za sukob, iza nas je neprespavana noć

Tom prilikom smo razgovarali s njima o situaciji nakon izbijanja sukoba.

Putnici iz Džede danas su sletili na Međunarodni aerodrom Sarajevu sletjeli redovnom linijom.

Vahid Derviš, Zlatni ljiljan iz Bihaća za medije je izjavio da je situacija u Saudijskoj Arabiji mirna, odlična.

- Nema nikakve vanredne situacije, panike. Nismo bili u strahu. Ovaj svijet je svakako do sutra, tako da smo obavili sve ono što smo htjeli. Ljudi dolaze u Saudijsku Arabiju ko da se ništa ne dešava – kaže Derviš.

Adis Agibabić je istakao da nije imao strah.

- Da nije bilo društvenih mreža ne bi ni znali. Situacija se odvija sasvim normalno. Nije smanjen broj hodočasnika. U Džedi kad smo bili nikakva tenzija. Ne bi primjetili da nema problema u svijetu da nije bilo društvenih mreža. Dole ovaj dio gdje smo mi bili, Mekka, Medina, Džeda, sve uredu. Morali smo promijeniti aviokompaniju – kaže on za medije.

Mensur Čehajić iz Kaknja dočekao je kćerku na Međunarodnom sarajevskom aerodromu.

- Iza mene je jedna neprospavana noć. Bili smo u kontaktu, nije bila nešto napeta situacija – istakao je on.

Gazi iz Tunisa je izjavio kako nije imao strah. Pomenuo je da došao u Sarajevu sa suprugom.

- Ostat ću sedam dana pa ću se vratiti ponovo – istakao je.

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