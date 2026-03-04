Emir Suljagić: "U toku je kampanja protiv Bošnjaka i vodi se i na zapadu, prvo nas pretvore u problem pa u prijetnju"

Prema njegovim riječima, prvi narativ predstavlja grubo iskrivljavanje historijskih činjenica, do te mjere da se može govoriti o obliku relativizacije i iskrivljavanja Holokausta.

Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić upozorio je na, kako je naveo, koordiniranu kampanju protiv Bošnjaka i Bosne i Hercegovine koja se dominantno vodi u zapadnim prijestolnicama, a temelji se na dva, kako tvrdi, opasna i historijski neutemeljena narativa.

- Ponekad suptilno, a ponekad vrlo otvoreno, Bošnjacima se pokušava pripisati da su organizovali i proveli Holokaust u Bosni i Hercegovini. To je historijski falsifikat prvog reda - poručio je Suljagić.

Naglasio je da je Holokaust na teritoriji Bosne i Hercegovine provela takozvana Nezavisna Država Hrvatska, odnosno ustaški režim predvođen Antom Pavelićem i Ustaškim pokretom.

- Taj režim je ubio desetine hiljada Srba, Jevreja i Roma, ali i hiljade Bošnjaka koji su se suprotstavljali genocidnoj politici. Oduzeti te zločine njihovim počiniocima i pripisati ih drugoj zajednici predstavlja političku manipulaciju bez presedana. Iskrivljavanje Holokausta nikada nije nevin čin - istakao je.

Prema njegovim riječima, takva reinterpretacija historije ima za cilj zamagljivanje linija odgovornosti i instrumentalizaciju sjećanja.

- Danas je u određenim političkim krugovima oportuno sugerisati da su Bošnjaci, koji su i sami bili žrtve sistematskih progona i 1940-ih i 1990-ih, zapravo arhitekti genocidnog naslijeđa. A bili smo pod okupacijom, kao i naša zemlja. U okupiranoj Jugoslaviji nismo imali nikakvu državu. Drugi su imali različite oblike kolaboracionističkih tvorevina, mi nismo - naveo je.

Zamjena mjesta žrtve i počinioca

Suljagić upozorava da zamjena mjesta žrtve i počinioca nije nova u historiji, ali je uvijek opasna.

Govoreći o drugom narativu, kazao je da se Bosna i Hercegovina pokušava predstaviti kao navodno poprište sukoba civilizacija, uz tvrdnje da je islam stran i nespojiv s evropskim kontinentom.

Podsjetio je na nedavnu izjavu američkog lobiste Michael Flynn, koji je, prema medijskim navodima, u Banjoj Luci kazao da islam nije religija.

- Takva izjava odjekuje posebno snažno u gradu u kojem su prije 30 godina porušene sve džamije i iz kojeg su ljudi odvođeni u logore samo zbog imena i identiteta. To su riječi koje podsjećaju na retoriku iz 1993. godine - rekao je.

Veza između dva narativa

U tom kontekstu spomenuo je i izjave Momčila Krajišnika iz ratnog perioda, u kojima su Bošnjaci nazivani "umjetnom nacijom" i "sektom".

- Ništa ne dijeli te izjave osim 30 godina genocidnog iskustva Bošnjaka. Znamo šta je uslijedilo nakon takvih riječi i znamo šta može uslijediti kada retorika koja poriče legitimnost jednog naroda postane politika - upozorio je.

Prema njegovim riječima, veza između dva narativa nije slučajna jer oba imaju isti cilj – da Bošnjake prikažu kao historijske i savremene strance.

- Ako nas se može predstaviti kao počinioce najmračnijih zločina u historiji Evrope, onda se naša patnja može relativizirati. Ako se naša vjera prikaže kao strana ili inherentno politička, onda i naše državljanstvo postaje uslovno - naveo je.

Dodao je da genocid počinje definicijama i tvrdnjama da neki narod nije istinski narod, da njegova vjera nije istinska i da njegova država nije zaista njegova.