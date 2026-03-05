Komšić razgovarao s ambasadorima država članica EU akreditovanih u BiH

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić razgovarao je danas s ambasadorima država članica EU akreditovanih u Bosni i Hercegovini, na poziv šefa Delegacije EU u BiH, ambasadora Luiđija Sorece.

U fokusu razgovora bile su tri teme - aktuelna geopolitička situacija u svijetu i refleksije na Bosnu i Hercegovinu, procjena situacije pred Opće izbore u BiH 2026. godine, te izazovi na daljem EU putu Bosne i Hercegovine, saopšteno je.

- Predsjedavajući Predsjdništva BiH Komšić je istakao da u aktuelnom trenutku u svijetu, bez obzira na sve izazove, EU put Bosne i Hercegovine nema alternativu, ali da nosioci izvršne vlasti moraju istinski htjeti uvoditi evropske standarde da bi do pozitivnog pomaka došlo, što nije bio slučaj u protekle tri i po godine. Naglasio je da Opći izbori 2026. godine moraju biti održani jer samo kredibilna demokratski izabrana vlast može provoditi reformske procese u društvu - ističe se u saopštenju.