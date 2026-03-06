Muriz Memić: Podrška mladima, u slučaju mog Dženana ništa nije urađeno

Muriz Memić prisustvovao je devetom po redu protestu u znak podrške mladima i porodicama žrtava.

- Podrška mladima je ključna. Vlada je podnijela ostavku, a Skupština će je vjerovatno usvojiti. Međutim, prava adresa je tužilaštvo Kantona Sarajevo - rekao je Memić.

On je izrazio duboko nezadovoljstvo radom tužilaštva.

- Ne vjerujem u rad tužilaštva na ovaj način. Dok rade ovako, deset godina se prikrivaju dokazi. Tužioci koji rade na ovim predmetima su opterećeni, skrivali su dokaze i ranije. Jednostavno, ne vjerujem u tužilaštvo - poručio je Memić.