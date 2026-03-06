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PRIKRIVAJU SE DOKAZI

Muriz Memić: Podrška mladima, u slučaju mog Dženana ništa nije urađeno

Vlada je podnijela ostavku, a Skupština će je vjerovatno usvojiti. Međutim, prava adresa je tužilaštvo Kantona Sarajevo, rekao je Memić

Muriz Memić. AVAZ

Irmela Šabanović

6.3.2026

Muriz Memić prisustvovao je devetom po redu protestu u znak podrške mladima i porodicama žrtava.

- Podrška mladima je ključna. Vlada je podnijela ostavku, a Skupština će je vjerovatno usvojiti. Međutim, prava adresa je tužilaštvo Kantona Sarajevo - rekao je Memić.

On je izrazio duboko nezadovoljstvo radom tužilaštva. 

- Ne vjerujem u rad tužilaštva na ovaj način. Dok rade ovako, deset godina se prikrivaju dokazi. Tužioci koji rade na ovim predmetima su opterećeni, skrivali su dokaze i ranije. Jednostavno, ne vjerujem u tužilaštvo -  poručio je Memić.

Najavljeni su i protesti za Dženana Memića koji bi trebali biti održani za otprilike mjesec dana.

- Vidjet ćemo šta će se dalje dešavati, ali trenutno državno tužilaštvo ne radi ništa. Prošla je gotovo godina od obustave istrage. Moramo poduzeti nove korake - dodao je on.

# SARAJEVO
# PROTESTI
# MURIZ MEMIĆ
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