Lažna dojava o bombi u Avaz Twist Toweru: Policija obavila KDZ pregled, ništa nije pronađeno

Dojava o postavljenoj bombi u Avaz Twist Toweru u Sarajevu pokazala se kao lažna, nakon što su policijske ekipe obavile kontradiverzioni (KDZ) pregled kompletnog objekta.

Nakon što je dojava zaprimljena, na teren su odmah upućene policijske snage koje su osigurale lokaciju i započele detaljan pregled zgrade. Iz sigurnosnih razloga cijeli toranj, koji ima 35 spratova, bio je blokiran, a izvršena je i potpuna evakuacija.

Svi radnici, uposlenici i ostalo osoblje koje se u tom trenutku nalazilo u objektu morali su napustiti zgradu dok je trajao pregled.

Iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo za portal "Avaza" potvrđeno je da tokom pregleda nije pronađena eksplozivna naprava.

- Policijske ekipe izvršile su kontradiverzioni pregled objekta i nije pronađeno ništa što bi ukazivalo na postavljenu eksplozivnu napravu. Utvrđeno je da se radilo o lažnoj dojavi - kazali su iz Operativnog centra MUP-a KS.