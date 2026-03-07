Mehmed Alagić: 23. godišnjica smrti legendarnog generala Armije RBiH

Na današnji dan 2003. godine, preminuo je Mehmed Alagić, legendarni general Armije RBiH i prvi poslijeratni gradonačelnik Sanskog Mosta. General Alagić rođen je u Fajtovcima kod Sanskog Mosta, 8. jula 1947. godine. Vojnu školu završio je u Banjoj Luci 1970., a kasnije je predavao i bio načelnik Škole rezervnih oficira, također u Banjoj Luci. Godine 1986., po završetku studija na visokoj vojnoj školi za starješinski kadar (Komandno-štabna škola), Mehmed Alagić je postao oficir za operativne poslove 36. mehanizovane brigade. U decembru 1989., postavljen je za načelnika štaba jedne pješadijske brigade u Zrenjaninu, koja je bila u sastavu Novosadskog korpusa JNA. Komandant 7. korpusa ARBiH Mehmed Alagić je napustio JNA 27. februara 1991. u činu potpukovnika. Po izbijanju agresije na BiH bio je u sastavu 17. krajiške brigade, te odmah počeo ustrojavati vojsku, postavši komandant Operativne grupe (OG) Bosanska krajina. Nakon kratkog vremena postao je komandant 3. korpusa Armije RBiH. Na toj dužnosti ostao je kratko jer je na njegovu incijativu ubrzo formiran 7. korpus Armije RBiH, a Alagić postavljen za komandanta tog korpusa te unaprijeđen u čin generala Armije Republike Bosne i Hercegovine. Oslobađajući mnoga sela i gradove u srednjoj Bosni, boreći se istovremeno protiv snaga HVO-a i VRS, 7. korpus ARBiH pod Alagićevom komandom zajedno s 5. korpusom pod komandom generala Atifa Dudakovića, oslobodio je Sanski Most u noći s 9. na 10. oktobar 1995. godine. Nakon rata, na vlastiti zahtjev, general Alagić je penzionisan i prihvatio se dužnosti prvog poslijeratnog gradonačelnika Sanskog Mosta.

Toma Akvinski . Vjeraidjela.com Toma Akvinski . Vjeraidjela.com

Umro Toma Akvinski, italijanski filozof i svetac 1274. - Umro Toma Akvinski, italijanski dominikanac, filozof, teolog, crkveni učitelj i svetac. Nakon studija u Napulju stupio je u dominikanski red. Godine 1252., poglavari reda poslali su ga u Pariz, gdje kao učenik Alberta Velikog doktorirao teologiju. Predavao je u Parizu, Rimu i Napulju. Sveti Toma napisao je mnoštvo filozofskih i teoloških djela, a najslavnije mu je djelo "Teološka suma" u tri dijela u kojoj je sistemski obradio svu teologiju. Djelo je prevedeno na sve svjetske jezike te u teološkoj književnosti zauzima sve do danas jedinstven položaj. 1765. - Rođen francuski hemičar Žozef Nisefor Nieps (Joseph Nicephore Niepce), pionir fotografije. Usavršavajući litografiju od 1813. do 1820., prvi je u svijetu uspio da fiksira sliku dobivenu u mračnoj komori pomoću posrebrene bakarne ploče, prekrivene osjetljivim slojem asfaltnog laka. 1785. - Italijanski pisac Alesandro Manconi (Alessandro Manzoni), koji je prvi u italijanskom romanu seljacima dodijelio ulogu književnih junaka i nastojao da književni jezik bude sredstvo saopćavanja, ne samo za odabrani sloj nego za cjelokupan narod, rođen je na današnji dan. Djela: roman "Vjerenici", posmrtna oda Napoleonu I Bonaparti "Svete himne", drame "Grof Karmanjola", "Adelki". 1809. - Umro francuski konstruktor Žan Pjer Fransoa Blanšar (Jean Pierre Francois Blanchard), koji je 1785. s Džonom Džefrisom (John Jeffreys) prvi preletio La Manš balonom. Također je konstruirao padobran. 1850. - Rođen čehoslovački državnik i filozof češkog porijekla Tomaš Garig Masarik (Masaryk), profesor Praškog univerziteta, osnivač i prvi predsjednik Čehoslovačke od 1918. do 1935. Djela: "Socijalno pitanje - filozofske i sociološke osnove marksizma", "Samoubistvo kao socijalna masovna pojava moderne civilizacije", "Principi morala Dejvida Hjuma", "Osnove konkretne logike", "Ideali humaniteta", "Najnovija filozofija religije".

Moris Ravel . Wikipedia.org Moris Ravel . Wikipedia.org

Rođen francuski kompozitor Moris Ravel, autor “Bolera” 1875. - Rođen francuski kompozitor Moris Ravel (Maurice), jedan od najistaknutijih predstavnika francuskog impresionizma. Oslanjao se na klasično francusko muzičko naslijeđe, ali se inspirisao i španskom muzikom i džezom, koristeći raznoliki ritam, s orkestrom punim boje i slobodnim harmonijama. Bio je virtuozni pijanista i dirigent, te je održavao koncerte širom Evrope i Amerike. Djela: opera "Sat Španije", balet "Dafne i Kloe", orkestarska kompozicija "Bolero", klavirski ciklusi "Ogledala", "Gaspar noći", "Kuprenov grob", "Sonatina" za klavir, mnoštvo solo pjesama, uglavnom na stihove francuskih simbolista. 1908. - Rođena Ana Manjani (Anna Magnani), italijanska filmska i pozorišna glumica. U karijeri je ostvarila četrdesetak uloga, a Oskara je dobila 1955. godine za ulogu u filmu “Tetovirana ruža”. 1932. - Umro francuski državnik Aristid Brijan (Aristide Briand), 11 puta premijer, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1926. U Prvom svjetskom ratu zalagao se za formiranje Solunskog fronta, a poslije rata za stvaranje Sjedinjenih država Evrope i Društva naroda. 1951. - Rođen Nenad Stekić, srbijanski atletičar, rekorder u skoku u dalj, reprezentativac. Pet godina je bio „vlasnik“ evropskog rekorda u skoku u dalj - 8,45 m (Montreal, 1975). Proglašen je za najboljeg sportistu u bivšoj SFRJ iste godine kada je postavio evropski rekord. Na prvenstvima Evrope osvojio je tri srebrene medalje. Bio je dvostruki prvak Mediteranskih igara, te osvajač zlatne i srebrene medalje na univerzijadama. Za reprezentaciju bivše SFRJ nastupao je 64 puta. U timu Evrope nastupao je na Svjetskom kupu 1977. Preminuo je 18. jula 2021. godine.

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