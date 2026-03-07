Vlada FBiH dijeli subvencije od deset miliona za "unapređenje RTV djelatnosti", uslove ispunjavaju samo FTV i RTV Herceg-Bosne

Vlada Federacije BiH donijela je odluku kojom će u izbornoj godini javnim RTV emiterima na području Federacije biti dodijeljeno 10 miliona maraka iz federalnog budžeta. Kako se navodi u Odluci, novac će biti dodijeljen iz tekućih transfera kao subvencija za „unapređenje RTV djelatnosti“, a putem javnog poziva koji će raspisati Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, piše Istraga.ba. - Javni poziv za dodjelu sredstava iz ove odluke objavit će na službenoj web stranici Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, i najmanje jednom dnevnom listu velikog tiraža, s ciljem dostupnosti najširoj javnosti. Korisnici transfera iz tačke l. ove odluke su javna poduzeća registrirana za pružanje RTV u Federaciji Bosne i Hercegovine. Svrha predmetnog transfera je unapređenje RTV djelatnosti - stoji u tekstu Odluke koju je usvojila federalna Vlada.

Donesena Odluka . Istraga.ba Donesena Odluka . Istraga.ba

Na prvi pogled, sve izgleda jasno i transparentno. Ali, onda dolazimo do općih uslova koje aplikanti trebaju zadovoljiti kako bi se mogli prijaviti za dodjelu ovih budžetskih sredstava. A ti uslovi su, između ostalih: “da je podnosilac aplikacije u registru korisnika dozvola za televizijsko emitiranje razvrstan kao javni RTV emiter i da je registriran kod nadležnog suda na području Federacije”; da je u pitanju “preduzeće u većinskom vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine i/ili kantona i/ili jedinica lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine”, te da “emituje program putem Digitalnog signala A, pokrivenost najmanje dvije digitalne regije”. Navedene uslove zadovoljavaju samo dva RTV emitera u Federaciji, a to su RTV FBiH, kao javni servis Federacije, te RTV Herceg-Bosne. Naime, trenutno jedino ova dva javna servisa (pored BHRT-a i RTRS-a) emituju program preko zemaljskog digitalnog signala MUX A, što se eksplicitno navodi kao uslov za dodjelu subvencija. Ostali javni emiteri u Federaciji, poput Televizije Sarajevo, RTV TK ili Radio-televizije Unsko-sanskog kantona (RTV USK), svoj program emituju preko MUX D signala. S obzirom da je jedan od uslova javnog poziva i da aplicirati mogu isključivo “preduzeća u većinskom vlasništvu Federacije i/ili kantona i/ili jedinica lokalne samouprave”, jasno je da se na poziv ne mogu prijaviti ni državni javni emiter BHRT, kao ni RTRS.

Sadržaj Odluke . Istraga.ba Sadržaj Odluke . Istraga.ba

Dakle, Vlada Nermina Nikšića, odnosno Trojka i HDZ BiH, praktično su “skrojili” javni poziv tako da deset miliona maraka iz budžeta bude dodijeljeno za dva javna emitera koji su pod direktnom političkom kontrolom Trojke i HDZ-a – Federalnu televiziju i Radio-televiziju Herceg-Bosne. Na skoro identičan način Nikšićeva Vlada je 2024. godine istim emiterima dala tri miliona maraka iz budžeta, o čemu je Istraga pisala. I tada je eliminatorni uslov za dodjelu novca bio emitovanje programa putem Digitalnog signala MUX A. Čak ni činjenica da je BHRT već mjesecima na samom rubu opstanka nije mogla natjerati čelnike Trojke i HDZ-a da makar jedan od ovih velikodušno izdvojenih deset miliona maraka, interventno dodijele državnom javnom servisu, ili da barem uslove javnog poziva prilagode na način da se i BHRT može prijaviti. Razlog zbog kojeg to nisu uradili je potpuno jasan – BHRT im sa svojim insistiranjem na “dosadnom”, objektivnom i nepristrasnom javnom informiranju, što je temeljni princip državne televizije, u izbornoj godini neće ničim pogodovati. Za razliku od pomenuta dva emitera, čije su menadžmente direktno birali i odobrili predstavnici aktuelne federalne Vlade, a programski sadržaji su im sinhronizovani sa njihovim političkim agendama. Šef SDP-a Nermin Nikšić je na FTV-u dobio generalnog direktora po vlastitoj želji (što je sada i predmet istrage POSKOK-a, op.a.); šef HDZ-a Dragan Čović je sa RTV HB dobio vlastiti javni servis, ali još uvijek ne i vlastiti entitet; šefu NiP-a Elmedinu Konakoviću jako smetaju Pinkovi kanali koji su, kako kaže, godinama iznosili neistine o agresiji na BiH i trovali našu omladinu šundom, ali mu ni najmanje ne smeta to što se u programu RTV Herceg-Bosne otvoreno zagovara formiranje trećeg entiteta, a Bošnjaci svode na vjersku skupinu kao “muslimani”. A jedan od šefova Naše stranke, Edin Forto, noću se ludo provodi sa tinejdžerima po sarajevskim klubovima, a danju rezignirano tvrdi kako on, ni pored najbolje volje, ne može uraditi ništa za BHRT. Jer blokiraju ovi iz Republike Srpske, piše Istraga.ba.