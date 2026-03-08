Video / U Sarajevu održan protestni marš: "Sigurnost žena je javna obaveza"

Protestni marš pod sloganom "Sigurnost žena je javna obaveza“ održan je danas na Trgu Prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine u Sarajevu povodom Međunarodnog dana žena, u organizaciji neformalne grupe aktivistkinja i aktivista iz Bosne i Hercegovine.

Učesnici marša ukazali su na problem nasilja nad ženama i potrebu za snažnijom institucionalnom reakcijom, kao i na važnost kontinuirane borbe za očuvanje i unapređenje ženskih prava.

Političarka i aktivistica Besima Borić kazala je da su žene u Bosni i Hercegovini u proteklim godinama ostvarile određeni napredak u zakonodavnom okviru koji se odnosi na borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, ali da primjena zakona i dalje ide sporo.

- Žene u BiH napravile su mnogo pretpostavki kada je riječ o zakonskom regulisanju rodno zasnovanog nasilja, ali ono što ide presporo su otpori koji dolaze iz institucija. Čini mi se da unutra također ima nasilništva i onih koji odgađaju primjenu zakona - rekla je Borić.

Dodala je da je neophodno istrajavati u borbi za prava žena te da osmomartovski marš predstavlja podsjećanje na stvarne vrijednosti ovog datuma.

- Mi ne slavimo 8. mart, mi ga obilježavamo. Obilježavamo dostignuća i početke borbe žena za radna i socijalna prava, ali i podsjećamo da su ta dostignuća uvijek u riziku i da ih je potrebno stalno braniti - naglasila je Borić.

Novinarka Rubina Čengić ocijenila je da Bosna i Hercegovina ne čini dovoljno na prevenciji nasilja nad ženama te da nedostaje sistemski pristup tom problemu. - Ako ne djelujete protiv nečega, prešutno prihvatate da se takve stvari događaju. Mi u BiH nemamo ni na jednom nivou vlasti zvanične evidencije o broju slučajeva nasilja, femicida ili pokušaja femicida - istaknula je Čengić. Ona je upozorila i na nedovoljna izdvajanja za sigurne kuće te na izostanak preventivnih mjera.