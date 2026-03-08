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ROMANTIKA NA ULICAMA

Cvijeće u rukama prolaznika: Tuzla u znaku Dana žena

Cvjećare su ovih dana među najposjećenijim mjestima u gradu, a crvene ruže i aranžmani i dalje su najtraženiji izbor

Dan žena na ulicama Tuzle - Avaz
Dnevni avaz
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Dnevni avaz
Dnevni avaz
+15
Ahmed Bešić

8.3.2026

Povodom Međunarodni dan žena, ulice Tuzla ispunjene su cvijećem, osmijesima i malim gestama pažnje. Mnogi sugrađani odlučili su upravo na ovaj dan obradovati majke, supruge, djevojke i prijateljice buketima ruža i proljetnog cvijeća.

Na fotografijama se mogu vidjeti mladići koji nose bukete i poklone, žureći da na simboličan način obilježe 8. mart. Cvjećare su ovih dana među najposjećenijim mjestima u gradu, a crvene ruže i aranžmani i dalje su najtraženiji izbor.

Iako je riječ o simboličnom poklonu, cvijeće i dalje ostaje jedan od najprepoznatljivijih znakova pažnje kojim se obilježava Dan žena – praznik posvećen poštovanju, zahvalnosti i ljubavi prema ženama.

# CVIJEĆE
# POKLONI
# DAN ŽENA
# TUZLA
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