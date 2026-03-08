Cvijeće u rukama prolaznika: Tuzla u znaku Dana žena

Povodom Međunarodni dan žena, ulice Tuzla ispunjene su cvijećem, osmijesima i malim gestama pažnje. Mnogi sugrađani odlučili su upravo na ovaj dan obradovati majke, supruge, djevojke i prijateljice buketima ruža i proljetnog cvijeća.

Na fotografijama se mogu vidjeti mladići koji nose bukete i poklone, žureći da na simboličan način obilježe 8. mart. Cvjećare su ovih dana među najposjećenijim mjestima u gradu, a crvene ruže i aranžmani i dalje su najtraženiji izbor.

Iako je riječ o simboličnom poklonu, cvijeće i dalje ostaje jedan od najprepoznatljivijih znakova pažnje kojim se obilježava Dan žena – praznik posvećen poštovanju, zahvalnosti i ljubavi prema ženama.