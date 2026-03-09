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POTPREDSJEDNIK FBIH

Lendo osudio RTV Herceg-Bosne zbog govora mržnje: poziva Vladu FBiH da ne financira medije koji vrijeđaju Bošnjake

Posebno je cinično, dodaje Lendo, što optužbe dolaze iz medija koji baštini političko naslijeđe projekta tzv. Herceg-Bosne

Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo. Fena

Z. V.

9.3.2026

Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, Refik Lendo, oštro je osudio emisiju emitiranu na Radioteleviziji Herceg-Bosne u kojoj se Sarajevo i Bosna i Hercegovina prikazuju kao "islamistička guja u srcu Europe".

Lendo je ocijenio da se radi o otvorenom govoru mržnje, pokušaju stigmatizacije Bošnjaka i širenju političkih konstrukcija koje podsjećaju na propagandu iz 1990-ih. Naglasio je da takva retorika ne vrijeđa samo dostojanstvo Bošnjaka, već i ugled države BiH.

Posebno je cinično, dodaje Lendo, što optužbe dolaze iz medija koji baštini političko naslijeđe projekta tzv. Herceg-Bosne, čiji su najviši dužnosnici pravosnažno osuđeni za udruženi zločinački poduhvat pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju.

On ističe da se umjesto istine plasira narativ u kojem se žrtve optužuju, dok se istovremeno prešućuju ili relativiziraju zločini povezani s političkim projektom Herceg-Bosne. Lendo je posebno kritizirao licemjerje onih koji optužuju Bošnjake za antisemitizam, dok se u njihovom okruženju održavaju koncerti Marka Perkovića Thompsona na kojima se veliča fašistička ideologija i ustaška simbolika.

Zabrinjava ga i najava da bi Vlada Federacije BiH mogla odobriti pet milijuna KM za Radioteleviziju Herceg-Bosne, što smatra neprihvatljivim. Lendo poziva Vladu da odustane od financiranja medija koji šire podjele, naglašavajući da Bosna i Hercegovina nije prijetnja Europi, već multietnička država koja je kroz povijest pokazala otpornost i zajedništvo.

# REFIK LENDO
# GOVOR MRŽNJE
# VLADA FBIH
# RTV HERCEG-BOSNA
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