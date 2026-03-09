Ambasada SAD dostavila Tužilaštvu KS snimke videonadzora na kojima se vidi trenutak tramvajske nesreće

Ambasada SAD dostavila je prošle sedmice Tužilaštvu KS snimke videonadzora na kojima se vidi trenutak tramvajske nesreće u kojoj je preminuo mladić Erdoan Morankić, potvrđeno je za portal "Avaza".

Inače, s obzirom na lokaciju, ovaj snimak bi trebao imati najbolji uvid u kretnju tramvaja, jer kamere bi trebale pokrivati kompletnu trasu od Željezničke stanice do mjesta nesreće.