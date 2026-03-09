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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Ambasada SAD dostavila Tužilaštvu KS snimke videonadzora na kojima se vidi trenutak tramvajske nesreće

Snimak iz samog tramvaja, iako je ugrađen videonadzor u svaki tramvaj, nije radio od 29. novembra prošle godine

Tramvajska nesreća. Armin Durgut / PIXSELL

S. S.

9.3.2026

Ambasada SAD dostavila je prošle sedmice Tužilaštvu KS snimke videonadzora na kojima se vidi trenutak tramvajske nesreće u kojoj je preminuo mladić Erdoan Morankić, potvrđeno je za portal "Avaza".

Inače, s obzirom na lokaciju, ovaj snimak bi trebao imati najbolji uvid u kretnju tramvaja, jer kamere bi trebale pokrivati kompletnu trasu od Željezničke stanice do mjesta nesreće.

Iz Tužilaštva KS su ranije kazali da su imali direktnu komunikaciju s Ambasadom SAD, odnosno da Ministarstvo vanjskih poslova BiH nije posredovalo.

Podsjećamo, na sam dan nesreće je objavljen snimak trenutka nesreće, a portal "Avaza" je danas objavio i snimak videonadzora sa Zemaljskog muzeja BiH.

Snimak iz samog tramvaja, iako je ugrađen videonadzor u svaki tramvaj, nije radio od 29. novembra prošle godine.

# TUŽILAŠTVO KS
# AMBASADA SAD
# AMBASADA SAD U BIH
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