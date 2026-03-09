Ambasada SAD dostavila Tužilaštvu KS snimke videonadzora na kojima se vidi trenutak tramvajske nesreće

Ambasada SAD dostavila je prošle sedmice Tužilaštvu KS snimke videonadzora na kojima se vidi trenutak tramvajske nesreće u kojoj je preminuo mladić Erdoan Morankić, potvrđeno je za portal "Avaza".
Inače, s obzirom na lokaciju, ovaj snimak bi trebao imati najbolji uvid u kretnju tramvaja, jer kamere bi trebale pokrivati kompletnu trasu od Željezničke stanice do mjesta nesreće.
Iz Tužilaštva KS su ranije kazali da su imali direktnu komunikaciju s Ambasadom SAD, odnosno da Ministarstvo vanjskih poslova BiH nije posredovalo.
Podsjećamo, na sam dan nesreće je objavljen snimak trenutka nesreće, a portal "Avaza" je danas objavio i snimak videonadzora sa Zemaljskog muzeja BiH.
Snimak iz samog tramvaja, iako je ugrađen videonadzor u svaki tramvaj, nije radio od 29. novembra prošle godine.