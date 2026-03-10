Video iz zraka / Pogledajte fascinantne snimke dimnjaka TE Kakanj: Grdosija od 300 metara

"Avazov" reporter uhvatio je impresivne kadrova dimnjaka Termoelektrane Kakanj, koja se uzdiže čak 300 metara u nebo.
EKOLOŠKI NAPREDAK
SIMBOL GRADA
Termoelektrana u Kaknju je napravljena 1985. godine
TE Kakanj. Avaz
"Avazov" reporter uhvatio je impresivne kadrova dimnjaka Termoelektrane Kakanj, koja se uzdiže čak 300 metara u nebo.
Njegova veličina i konstrukcija ostavljaju bez daha, posebno iz zraka gdje se jasno vidi svaki detalj.
Osim samog izgleda, ovaj dimnjak za mnoge znači puno više, jer je za brojne porodice u Kaknju izvor prihoda.
Podsjećamo, Termoelektrana u Kaknju je napravljena 1985. godine.
Snimak dronom pogledajte u videoprilogu na početku teksta.
ZMAJEVI U BAZI
ČLANICA PREDSJEDNIŠTVA BIH
VRIJEDAN POKLON