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Video iz zraka / Pogledajte fascinantne snimke dimnjaka TE Kakanj: Grdosija od 300 metara

Termoelektrana u Kaknju je napravljena 1985. godine

TE Kakanj. Avaz

Piše: Evelin Trako

10.3.2026

"Avazov" reporter uhvatio  je impresivne kadrova dimnjaka Termoelektrane Kakanj, koja se uzdiže čak 300 metara u nebo.

 Njegova veličina i konstrukcija ostavljaju bez daha, posebno iz zraka gdje se jasno vidi svaki detalj.

Osim samog izgleda, ovaj dimnjak za mnoge znači puno više, jer je za brojne porodice u Kaknju izvor prihoda.

Podsjećamo, Termoelektrana u Kaknju je napravljena 1985. godine.

Snimak dronom pogledajte u videoprilogu na početku teksta.

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# TE KAKANJ
# TERMOELEKTRANA KAKANJ
# KAKANJ
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