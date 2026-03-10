Košarac pozvao prevoznike na blokade u Sarajevo: Pokažite kapacitete pred zgradom Delegacije EU

Minstar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac poručio je da bi domaći prijevoznici svoj pritisak zbog problema u sektoru transporta trebali usmjeriti prema Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini u Sarajevu, a ne prema graničnim prijelazima.

Košarac je ocijenio da Evropska komisija ima "potpuno ignorantski stav" prema prijevoznicima iz zemalja zapadnog Balkana te da bi Konzorcij "Logistika" svoje aktivnosti trebao pokazati upravo pred institucijama Evropske unije u Sarajevu.

Košarac je istakao da je o ovom pitanju u više navrata raspravljao i u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, ali da Evropska unija, kako je naveo, nastavlja ignorisati zahtjeve prijevoznika iz regiona.

- Mislim da se zemlje zapadnog Balkana trebaju fokusirati na diskusiju s predstavnicima Evropske komisije - rekao je Košarac.

Dodao je da je dosadašnji stav Evropske komisije prema ovom pitanju bio, kako je naveo, "indolentan i surov", te da ne pokazuje dovoljno senzibiliteta za probleme prijevoznika.

- Mislim da Konzorcij 'Logistika' treba pokazati svoje kapacitete, ne na graničnim prijelazima, nego u sjedištu Delegacije EU u Sarajevu - poručio je Košarac.

On smatra da bi u Sarajevu trebalo organizirati aktivnosti koje bi uključivale i blokade, jer bi zaustavljanje vanjskotrgovinskog prometa na graničnim prijelazima, prema njegovim riječima, moglo nanijeti ozbiljnu štetu privrednicima i u RS-u i u FBiH.

- Naravno, to ne umanjuje potrebu da se riješi pitanje prijevoznika, ali isto tako ne trebamo štetiti ugledu i poslovnim ugovorima naše poslovne zajednice, kako u Republici Srpskoj tako i u Federaciji BiH - naglasio je Košarac.

Košarac je također ocijenio da se ignorantskim odnosom prema problemima prijevoznika u Evropi pokušava osigurati jeftina radna snaga, navodeći da se vozačima iz zemalja regiona prilikom zadržavanja u zapadnoevropskim državama često nudi mogućnost da tamo nastave raditi.

Dodao je da su vozači iz Bosne i Hercegovine i Srbije uglavnom mlađi ljudi, koji su, kako je rekao, upravo profil radne snage potreban državama Evropske unije.